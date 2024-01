A Zalaegerszegi Hock János utcai 1000 négyzetméter területű csarnokban működő fémforgácsoló üzem 1998 óta foglalkozik fő tevékenységeként fém alkatrészek forgácsolásával. A cég életében meghatározó számmal bír az 5-ös szám, hiszen közel 50 munkavállaló dolgozik náluk, több, mint 500 féle alkatrészt gyártanak, kisebb és nagyobb sorozatnagyságokban, az ipar számos területére. Fő profiluk a rozsadamentes -saválló alapanyagok megmunkálása, nem riadnak vissza speciális alapanyagoktól sem, legyen az Hasteloy, Inconel, ezenkívül réz vagy alumínium ötvözet forgácsolása sem jelent gondot.

Folyamatosan fejlődő és sokrétű gépállományuk az egyik záloga annak, hogy a legfrissebb technológiai igényeknek is meg tudnak felelni. Többek között CNC megmunkálóközpontokkal, különféle CNC esztergákkal (szegnyereggel/ellenorsóval/több revolverfejjel/hajtott szerszámmal/Y tengellyel), CNC hosszesztergával és egyéb hagyományos megmunkálógéppel, valamint a befejező műveletekhez szálcsiszológéppel, homokolóval, sorjázó géppel, trovalizálóval és ultrahangos mosóval rendelkeznek.

A zalaegerszegi forgácsoló cég ügyvezetője, Tóth András olyan alapértékek mentén irányítja cégét, mint a minőség, vevőközpontúság, stabilitás, környezettudatosság, családiasság. Abban hisznek, hogy a minőségi termékek előállításának alapfeltétele egy stabil, egészséges és kiegyensúlyozott munkakörnyezet, ahol kiváló szakemberek végezhetnek magas minőségű munkát. A partnereik maximális kiszolgálása érdekében elengedhetetlen a hozzáértő, jó vezető gárda, akik naprakészen és szervezetten egyengetik csapatuk és a cég útját.

Folyamatosan monitorozzák a termelést, fejlesztik a termékek gyártását, ha pedig új alkatrész kerül hozzájuk, akkor pedig a gazdaságosan elérhető legjobb technológiával igyekeznek dolgozni. Munkájukat számos innovatív megoldás segíti mind a szerszámozás, mind a munkadarab befogás területén is. Az az egy biztos, hogy ha lehetőségük nyílik új eszközt, vagy technológiát alkalmazni, azt nem hagyják ki, sőt, van néhány saját fejlesztésű eszközük is, amivel más üzemben nem is lehet találkozni.

A családias légkört igazolja, hogy van olyan kolléga, aki már a kezdetek óta a Spiller 2000 vezetőségével dolgozik. A Spillernél töltött évek alatt mindenkinek lehetőséget biztosítanak a fejlődésre, a munaktársak sokrétű szakmai tudást szerezhetnek. Minden egyedi feladatra egy szakmai kihívásként tekintenek, amiből tanulhatnak, ami által fejlődhetnek.

Büszkék arra, hogy olyan partnereket és megrendelőket tudhatnak magukénak, akik hosszútávon is megtisztelik őket bizalmukkal. Kiemelkedő partnereinkkel több mint 15 éve működnek már együtt. Céljuk továbbra is az, hogy szakmai tudásuk és tapasztalatuk révén minél több ügyfél életében nélkülözhetetlenné válhassanak, így segítve egymást egy stabil és sikeres jövőkép felé.

Ha Ön is szeretne árajánlatot kérni személyesen a cég vezetőjétől, akkor az alábbiak egyikén tudja megtenni azt:

Tóth András

Tóth András

Ügyvezető - Spiller 2000 Kft.

[email protected]

+36302269003