Nagyszabású rendezvény keretében jelentette be a közelmúltban legfontosabb partnerei és kiemelt üzletfelei számára Magyarország legrégebbi hivatalos BMW márkaszervize, a Nagykanizsán található Angyalosi Autóház, hogy új befektető révén tovább erősítette piaci pozícióit. Ezzel párhuzamosan a legújabb BMW i5 és BMW 5 modelleket is megtekinthették a jelenlévők.

Fotó: Gergely Szilárd

Az Angyalosi Autóház az üzleti partnereit a találkozóhoz kellemes környezetet biztosító zalakarosi Park Inn By Radisson Hotelbe hívta, ahol a nagykanizsai márkaszerviz tulajdonosa, Angyalosi Béla többek közt arról beszélt, hogy a Schneider csoport tagjaként nemcsak piaci pozícióik javultak, de ezáltal már valóban a legmagasabb szintű szolgáltatásokat tudják jelenlegi és jövőbeni ügyfeleik számára biztosítani. Azt is elmondta: korábban is dolgoztak már együtt a pécsi székhelyű Schneider Autóház Kft.-vel, ez a gyümölcsöző kapcsolat most még tovább erősödött azáltal, hogy Schneider János befektetőként is megjelent a cég életében.

A dinamikusan fejlődő, korábban Automobil Center néven ismert nagykanizsai Angyalosi Autóház Kft. Magyarország legrégebbi hivatalos BMW márkaszervize, amely már 1991 óta várja ügyfeleit a 61-es és a 7-es főút között kialakított, könnyen elérhető telephelyén. Fő profiljuk hosszú időn keresztül a BMW Premium Selection használtautó-értékesítés, valamint részben ahhoz is kapcsolódóan a teljes körű BMW szervizelés volt, majd 2022-ben megnyitotta kapuit az MG márkaképviseletük és szervizük is, ezáltal tovább szélesítve az általuk kínált gépjárművek és szervizszolgáltatások körét.

A 100 százalékban magántulajdonban lévő Angyalosi Autóház Kft. világszinten elismert prémium, felső- és középkategóriás használt autókkal, a legmodernebb szervizberendezésekkel és kiválóan képzett szakemberekkel áll ügyfelei részére. A nagykanizsai vállalkozás legfőbb erényei közé tartozik a családias légkör, a személyes kontaktus, valamint a minőségi szolgáltatás. A Schneider Autóház Kft. tulajdonosa, Schneider János 2023. május elsejével új BMW-k értékesítése terén vált az Angyalosi Autóház Kft. partnerévé.