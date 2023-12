A táplálékkiegészítők típusai

A vitaminok és ásványi anyagok elengedhetetelenek testünk normál, egészséges működéséhez. A nagyüzemi mezőgazdálkodás, a tartósítószerek és egyéb technológiák miatt azonban napjainkra drámaian lecsökkent a zöldségek és gyümölcsök vitamintartalma. Aktív életmód esetén pedig szervezetünknek egyébként is többre van szüksége ezekből, valamint egyéb tápanyagokból is. A kereslet alakítja a kínálatot, így ma már elérhetőek nagydózisú vitaminok, ezek kombinációja és multivitaminok is, de ásványi anyagokból vásárolhatunk célzottan, egyes problémákra kifejlesztett termékeket is.

A fehérje az izmok építéséhez és megtartásához szükséges, ebből különböző eredetűek – állati vagy növényi – és felszívódásúak kaphatók. A tömegnövelők a fehérjéket és a minőségi szénhidrátokat kombinálják; míg az aminosavak – mint a legelterjedtebbnek számító BCAA – az izomépítés mellett az állóképességhez, az izomláz leküzdéséhez is hozzájárulnak. Ezek elsősorban testépítőknek ajánlottak, csakúgy, mint az izomerőt fokozó kreatin. A szintén aminosavak közé tartozó L-karnitin hatása pedig sokrétű: nemcsak a zsírégetést, de a koncentrációt is segíti.

A növényi eredetű kiegészítők – például az ashwaganda –, valamint a zsírsavak – az egyszeresen telítetlen zsírsavak, mint a növényi olajok, illetve a többszörösen telítetlenek, mint az omega-3 és az omega-6 – az általános egészséghez, az agy, valamint a szív- és érrendszer működéséhez járulnak hozzá, így mindenkinek ajánlottak.

Milyen kölcsönhatásban állnak?

Nemcsak arra kell odafigyelnünk, hogy az egyes táplálékkiegészítőkből mekkora mennyiséget viszünk be szervezetünkbe, de arra is, hogy azok mikor és mivel fogyaszthatóak, milyen kölcsönhatásban állnak egymással.

A vitaminok között például akad vízben és zsírban feloldódó is. A D-, az A-, vagy épp az E-vitamin utóbbi típusba tartozik, így étkezés vagy szénhidrátbevitel után érdemes bevenni őket. A K-vitamin ugyancsak zsírban oldódik, ám ezt különböző időpontban kell bevenni, más vitaminokkal együtt ugyanis nem szívódik fel olyan hatékonyan. Ugyanez igaz a kalciumra és a káliumra is, míg a magnézium az ásványi anyagok beépülését akadályozhatja. A C-vitamin ugyancsak káros hatással van a B-12-vitamin felszívódására, így ezeket se vegyük be egyszerre!

A D-vitamin nemcsak ahhoz járul hozzá, hogy a kalcium beépüljön a csontokba és a fogakba, de az izomépítéshez és regenerációhoz is, így fehérjékkel együtt különösen jótékony a hatása. A fehérjeszintézist emellett több nyomelem és vitamin, például a B-6 és a cink is támogatja. Ha tömeget szeretnénk növelni, a fehérjét érdemes valamilyen szénhidráttal együtt bevenni, emellé bátran szedhető kreatin, és természetesen vitaminok is – utóbbiak közül szinte mindegyik kombinálható ugyanis a fehérjével. A fogyni vágyóknak azonban szénhidrátok helyett valamilyen testsúlycsökkentést elősegítő táplálékkiegészítő ajánlott: az L-karnitin hatásai közé tartozik a zsírégetés és az izommegtartás is.

Az aminosav a fehérjéhez hasonlóan az izomépítéshez járul hozzá, beépülése azonban eltérő: épp ezért előbbi az edzés vagy fizikai aktivitás előtt, utóbbi pedig az után ajánlott.

Az energizálók és edzés előtti szerek („bedurrantók”) megemelik a vérnyomást és a pulzust, így vigyázni kell, hogy ne kombináljuk olyan táplálékkiegészítőkkel, amelyek hatása hasonló. Ilyen a koffein vagy a termogén zsírégető, amely ugyancsak felpörgeti anyagcserénket és szívverésünket is.

Tanácsok, hogy csak az előnyöket tapasztalhassuk

Ahhoz, hogy táplálékkiegészítőink valóban az egészségünket szolgálják és elkerülhessük az esetleges káros mellékhatásokat, csak néhány egyszerű tanácsot kell megfogadnunk. Mindig olvassuk el a tájékoztatót és tartsuk be az abban foglaltakat! Figyeljünk oda az ajánlott napi mennyiségre, ahogy arra is, hogy az egyes kiegészítők hogyan hatnak egymásra! Tudjuk és ismerjük hogy mit szedünk, ahogy azt is, hogy ezek hogyan hatnak a szervezetünkre! Betegség vagy rendszeres gyógyszerszedés esetén pedig konzultáljunk kezelőorvosunkkal, gyógyszerészünkkel!

Rengeteg típusú, márkájú és kiszerelésű táplálékkiegészítő kapható, így nem könnyű kiválasztani a nekünk megfelelőt – ha azonban a fent felsoroltakat mérlegelve döntünk, egészségünk, testi és szellemi jóllétünk meghálálja a gondoskodást!