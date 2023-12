A könyvelői feladatkör

A könyvelők számos fontos feladatot látnak el a vállalkozások életében. Mindennapi teendőik közé tartozik például a pénzügyi tranzakciók, számlák és bizonylatok rögzítése a törvény által előírt formában. Felelősségük továbbá a hatóságok felé történő adatszolgáltatás, beleértve az adóbevallások összeállítását, illetve azok benyújtását. Munkájuk során különböző pénzügyi kimutatásokat is készítenek a vállalkozás vezetőjének részére. Sőt, gyakran a költségvetési és a pénzügyi tervek kialakításából is kiveszik a részüket a cég egyéb pénzügyi kollégáival együttműködve.

Fontos és megkerülhetetlen feladatuk továbbá az éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) elkészítése is. Emellett rendszeresen tájékoztatniuk kell a vállalkozás vezetőjét a céget érintő könyveléssel és adózással összefüggő változásokról. Mindemellett pedig gyakran a bérszámfejtést is a könyvelők végzik.

Elhelyezkedés könyvelőként Békéscsabán

A pénzügyi álláskategória egyik leggyakrabban visszatérő lehetőségeinek a könyvelői pozíciók számítanak Békéscsabán. Erről tanúskodik a BekescsabaAllas.hu weboldala is, amely portál felületén már több alkalommal is előfordultak könyvelői álláshirdetések: . Kerestek többek között könyvelőirodák, valamint hagyományos vállalkozások is könyvelőket a portálon keresztül.

Az elvárások valamennyi esetben hasonlóan alakultak, vagyis a mérlegképes könyvelői végzettség jellemzően alapvető elvárásként fogalmazódott meg. A szükséges tapasztalat tekintetében viszont általában eltérőek az elvárások: egyes helyeken kifejezetten a rutinos könyvelőket keresik, míg máshol pályakezdőket is előszeretettel foglalkoztatnak. Az MS Office programcsomag magabiztos ismerete ugyanakkor minden esetben általános követelmény.

Ahogy általános követelmény a naprakész számviteli és adójogszabályi ismeretek is, de emellett bizonyos személyes tulajdonságokra vonatkozó kritériumok is megjelennek a hirdetésekben. Ilyen például a pontosság és a precizitás, hisz a könyvelő munkájának a legapróbb hibái is komoly következményekkel járhatnak. Fontos továbbá az analitikus gondolkodásmód is, amely kvalitásra a pénzügyi adatok helyes elemzése és értelmezése érdekében van szükség. Mindemellett pedig a felelősségteljes hozzáállás is elengedhetetlen, hisz egy könyvelőnek körültekintően és biztonságosan kell kezelnie a vállalat adóügyi és pénzügyi információit.