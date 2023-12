Az ünnepi időszakban valahogy mindenki kicsit átszellemültebb. Sokkal többet olvashatunk arról, hogy ilyenkor a cégek gyűjtsébe kezdenek, támogatnak bizonyos szervezeteket, intézményeket, segítő szolgálatokat. Ez már úgymond egy kimondatlan elvárás a nagyobb komplexumok felé, amelyek íratlan szabálynak is minősülhetnek a céges stratégia összeállítása alkalmából.

„Egy több, mint 50 főt foglalkoztató cégnek kötelessége résztvenni a társadalmi megmozdulásokban.” - kezdte András, a Spiller ügyvezetője az adománygyűjtés alkalmával, majd folytatta. – „Gondoljunk csak bele abba, hogy ki más segíthetne ilyenkor, mint az olyan vállalkozások, mint amilyenek mi is vagyunk. Zalaegerszegi telephellyel rendelkező cég vezetőjeként felelősséggel tartozom a környezetemben élők iránt. Úgy érzem, hogy az én pozíciómban lévő embereknek kell példát mutatni a többieknek abban, hogy adni kell, és segíteni bizony jó dolog”.

A cég vezetője és az adományozásokért felelős marketing vezető, Boglárka is egyetért abban, hogy az ünnepi adományozás semmilyen körülmények között nem maradhat el, hiszen több hozadéka is van ennek a megmozdulásnak. – „Az adakozás nem csak arról szól nálunk, hogy átutalunk egy bizonyos összeget az általunk kiválasztott szervezetnek, ennél sokkal többről szól. Hiszen ezt az alkalmat megragadjuk arra, hogy a nálunk dolgozó kollégákat is érzékenyítsük a téma iránt, és belevonjuk őket is a gyűjtésbe, ez pedig a csapatösszetartásnak is jót tesz.”

Minden alkalommal olyan termékeket, eszközöket gyűjtenek, amelyekre az adott évben kiszemelt szervezetnek szüksége lehet.

“Nagyon változó, hogy miket gyűjtünk. Volt, hogy arra kértük a munkavállalóinkat, hogy csokikat, édességet hozzanak, ugyanis egy sérült gyermekeket tanító iskolába készítettünk mikulás zsákokat, de akadt olyan is, hogy tartós élelmiszereket, és egyéb tisztálkodási szereket kértünk, mert éppen a válság miatt hátrányos helyzetbe kerülőkön segítettünk” - mesélte a Spiller adományozásáért felelős munkatársa, Boglárka.

A marketing vezető azt is hangsúlyozta, hogy nem csak az adventi időszakban tevékenykednek, év közben is több alkalommal segítik a város különböző szervezeteit. – „Nem gondolom, hogy csak karácsony alkalmával kell adni. Igen, ez valóban egy kiemelt időszak erre, hiszen mindenki kicsit lelkisebb lesz a szeretet ünnepe közeledtével, azonban mi nagyon odafigyelünk arra, hogy év közben is minél több ilyen akcióban részt vegyünk. Legutóbb például az Ispita alapítványnak adtunk át félmillió forintot, hogy támogassuk a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők rehabilitációs teraszának megvalósulását.” - mesélte Bogi.

A zalaegerszegi forgácsoló cég odafigyel arra, hogy ne mindig csak ugyanoda nyújtson segítséget, hanem erőforrásaival minél szélesebb körben támogathasson. – „Úgy vélem, hogy nem szeretnénk letenni a voksunkat egy szervezet mellett, hanem inkább mindig mérlegelés alapján választunk ki újabb és újabb segítségre szorulókat.”- mesélte el a cég vezetője.

Andrástól azt is megtudtuk, hogy a gyűjtések időszaka alatt nem csak szimplán egy gyűjtődobozt helyeznek ki, ahova a munkavállalók az általuk hozott adományokat helyezhetik, hanem igyekeznek a céges újságban és a hírleveleikben is bemutatni az aktuális szervezetet, akin éppen segítenek. – „Ez egy tudatos döntés részünkről, hiszen úgy vélem, hogy ezzel a megmozdulással a kollégáink is sokkal jobban magukénak érzik ezt, hiszen részletes ismertetőt kapnak azokról, akik éppen a porondon vannak, megismerhetik a problémáikat, körülményeiket, így ezáltal szociálisan is érzékenyítjük őket.”

A Spiller adománygyűjtésének célja, hogy a kórházban gyógyuló, lábadozó kis betegeket jobb kedvre derítsék, a vizsgálatokra várakozó gyermekeknek és szüleinek pedig megkönnyítsék és felgyorsítsák egy kis mesekönyv lapozgatással, önfeledt játékkal a várakozással töltött perceit. -” Az ünnepi időszak a szeretetről s az együtt töltött időről szól. Sajnos sok gyermek ideje nagy részét a kórházban tölti, rengeteg órája megy el a szakrendelések előtti várakozással, és a kórtermekben töltött lábadozással. A Spiller angyalkáit pedig most azért mozgósítottuk, hogy ezeknek a csöppségeknek a kórház falai között töltött óráit, napjait tegyük egy kicsit élhetőbbé. Nem csak most, hanem egész évben.” - mesélte Bogi

A marketing vezető nagyon jól ismeri ezt a problémát, hiszen három gyermekes édesanya, sőt, munkavállalóik között is rengeteg anyuka található. – „Ti is láttatok már olyan szülőt, nagyszülőt, gondviselőt, aki gondterhelt, frusztrált várakozás közben? Aggódik, hogy mi van a gyermekkel, hogy ismételten hiányzik a munkahelyéről? Zavart, mert nehezen tudja lefoglalni unatkozó gyermekét. Nagyon jól tudom, hogy egy csöppséget sokszor két percre is kihívás leültetni, nemhogy akár órákra, vagy napokra egy idegen környezetben. Ezért célunk, hogy az ő helyzetüket megkönnyítsük adományainkkal.” - folytatta meghatottan az édesanya, aki civilként is többször adományoz.

Az adventi időszakban rekord nagyságú felajánlás érkezett, minden elvárást felülmúlt. Közel 250 féle adománnyal járultak hozzá a Spiller dolgozói a beteg gyerekek várakozási idejének megkönnyítéséhez.