A jelenlegi tények alapján 4 generáció mozog a munkaerőpiacon. “Baby Boomer”-nek nevezzük a 67-77 éves korosztályt, “Gen X”-nek a 40-66 éveseket, “Y generációnak” a 28-39 éveseket és “Z generációnak” 13-27 éveseket. Cégvezetőként komoly kihívás egy átlagos életkorosztályi sajátosságra motivációs eszközöket szabni, hiszen ezeket erősen befolyásolják a földrajzi és kulturális különbségek is.

Egy társaság pont attól jó, hogy a generációk képviselőinek széles skálája megtalálható a csapatban. Mindez a családi összhanghoz hasonlítható, hiszen egy otthoni környezetben is akkor mondható minden teljesnek, ha egész a család. És hogy miért? Mert minden generációnak megvan a saját szerepe az adott közegen belül. A nagyszülők például hihetetlen bölcsességet adnak át a szülőknek, támogatást nyújtanak, hogy azok biztonságban, jó példák szerint nevelhessék a gyerekeket, akik magukban hordozzák a jövő lehetőségét.

“Azt gondolom, hogy ez a cégen belül sincs másképp, hiszen a korosztályok stílusa, gondolkodása, terhelhetősége igaz, hogy merőben különbözik egymástól, azonban mégis egymásra épülnek és így alkotnak egy teljes egész “családot”. Az idősebb korosztályba tartozó munkatársaink hihetetlen tapasztalattal vannak megáldva mind a szakma, mind az élet terén, fiatalabb munkavállalóink pedig ezeket a szakmai tudásokat emelik még magasabb szintre az innovatív szemléletükkel.” - kezdte gondolatait sorolni a témáról Tóth András ügyvezető.

“Nekem, mint egy cég vezetőjének az a dolgom,” - folytatta András - “hogy az embereim összetételét úgy határozzam meg, hogy a közös cél érdekében hatékonyan tudjanak együtt dolgozni. Mivel számomra nagyon fontos a család, ezért amennyire lehet erre a mintaképre próbálom megalkotni a Spiller összetételét is. Hiszek abban, hogy a széles korosztályi skála éppúgy működik hatékonyan, mint egy család esetében. Sokszor hallani a Spillerrel kapcsolatban, hogy családias értékeket képvisel. Mi sem bizonyítja jobban ezt, mint a generációk összhangja, együttműködése.

Aki ismeri vállalati múltunkat, az tudja, hogy a Spiller egy családi vállalkozás, hiszen apáról fiúra szállt a forgácsoló üzem. Ez már magában megadja a családias szemlélet alapjait, amit igykeszem irányításom alatt is megtartani. Erre épül Mentor Programunk is, amely keretein belül a tapasztaltabb, és régebb óta nálunk lévő kolléga tanítja be az új munkavállalót a munkafolyamatokra és a közösségi életre egyaránt.

Azt hiszem ez megadja a választ arra, hogy nálunk miért kapnak munkalehetőséget az idősebb és a fiatalabb generációk is egyaránt. Nem hiszem a korosztályokon belüli megkülönböztetésben. Egy idősebb csapattag épp olyan hasznos, mint egy fiatal, és ez fordítva is igaz. Vezetőként az a feladatom, hogy megtaláljam a bennük rejlő lehetőségeket, erősségeket, és azokra építsek velük kapcsolatban. Azt gondolom, hogy nálunk nem jellemző a generációk összecsapása, hanem minden korosztály a saját erősségeivel alkot egy teljes egészet, így működik rendszerben és harmóniában a célunk eléréséért.”