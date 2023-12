Zala megyében található Eszteregnyéhez tartozik ez a kis település Obornak, melynek mindössze 44 fő lakosa van. Itt kínálunk megvásárlásra egy érdekes elrendezésű, szinteltolásos, 95 nm-es családi házat, melyhez 1561 nm földterület tartozik. Az épület felújítását 2021-ben elkezdték. A tetőt ekkor új zsindellyel fedték, a villanyhálózatot korszerűsítették, 3x16 amper áll rendelkezésre. A nyílászárókat prémium minőségű műanyagra cserélték, a szobákba szintén prémium minőségű, hőszigetelt üvegezésű fa ablakok lettek beépítve, melyek redőnnyel felszereltek. A felső rész víz szigetelése is elkészült. A ház fűtéséről egy fa tüzelésű kazán gondoskodik.

A házhoz melléképületek is tartoznak, műhely, és nyárikonyha is található a hátsó részben. Az udvaron kútból öntözheti az itt található gyümölcsfákat, a ház körüli telek kerítéssel el van kerítve, így akár állatokat is tarthat kedve szerint.

Obornak a tökéletes helyszín azoknak, akik el akarnak szakadni a nyüzsgő városi élettől, akik a természet közelében a friss levegőn szeretnének élni, madárcsicsergésre ébredni.“[...]

