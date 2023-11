Spórolás a konyhában

A különféle ételek elkészítése nem csak időt, hanem pénzt is igényel. Étkezéseit úgy tervezze meg, hogy ne kelljen a sütőt, a tűzhelyet vagy más készüléket használnia az étel elkészítéséhez. Húst, burgonyát vagy rizst készíthet egyszerre is a sütőben. Az ételek elkészítésekor csökkentse a hőveszteséget, ne nyissa ki gyakran a felmelegített sütőt, főzéskor használjon az edényen fedőt. A fagyasztó rendszeres leolvasztása is csökkenti annak fogyasztását. Ne főzzön többet, mint amennyire szüksége van. Fontos figyelni az élelmiszer árakat is, nézze meg az áruházak akciós ajánlatait.

Vásárlás előtt nézze meg, mi van otthon, és próbálja meg a kéznél lévő hozzávalókból megtervezni az étkezést. Ha teheti, tervezze meg a menüt az egész hétre. Vásároljon élelmiszert az áruházak saját márkás termékei közül, melyeket általában olcsóbban megávásolhat, mint a világmárkák termékeit. Tárolásra szánt élelmiszert csak akciós állapotban vásároljon. Készítsen egy bevásárlólistát, és ragaszkodjon hozzá. Tekintse meg az áruházak aktuális kiadványait és választja a legjobb kedvezménnyel rendelkező termékeket.

A gyorsételek és a félkész termékek nem tesznek jót a gyomornak, és a pénztárcát is kiürítik. Egy hamburger árából egy fazék jó meleg levest készíthet otthon az egész családnak. És ez így van az italokkal is. Ahelyett, hogy teli kartonokért nyúlna a boltból, készítsen teát mézzel vagy szirupos vizet. A készülékeken is spórolhatunk, kézzel keverhetjük az ételt, fedő alatt főzhet, vízforralóban vizet melegíthet. Ügyeljen arra is, hogy ne legyen fagy a hűtőben és a fagyasztóban, mivel ez növeli az energiafogyasztást. Használjon mosogatógépet, amely 60% vizet és 40% energiát takarít meg.

Ruhavásár

Minden ruhavásárlás előtt fel kell tennie magának a kérdést: szüksége van e újabb ruhadarabra? Ezzel az egyszerűnek tűnő stratégiával sok pénzt takaríthat meg. Hasznosítsa újra a ruhákat, használja a fantáziáját, és kombinálja a ruhatáradból származó dolgokat. Adja el azokat a dolgokat, amelyeket nem már használ. Keressen bolhapiacokat, Budapesten számtalanra rálelhet, de már Magyarország további városaiban is felfedezhető az árusítás ezen fajtája. A gyerekek gyorsan nőnek, ezért cseréljenek, vagy kölcsönözzenek gyermekruhákat a családtagok között. Ha teheti, vigyázzon ruhadarabjaira.

Egyéb spórolási lehetőségek

A fűtés a teljes energiafogyasztás 50%-át teszi ki. Ezért fűtés előtt végezze el a kazán karbantartását, szellőztesse ki a radiátorokat és távolítsa el róluk a burkolatokat, bútorokat hogy a hő szabadon áradhasson és ne takarja el őket semmi. Állítsa be a megfelelő hőmérsékletet minden helyiségben, és akadályozza meg a hőveszteséget - zárja le az ablakokat és ajtókat, és figyeljen a rendszeres, rövid szellőzésre.

A legnagyobb energiazabálók közé tartozik a vasaló. A vasalást kényes ruhákkal kezdjük, és csak ha forró a vasaló, vasaljunk vastagabb anyagokat. Az enyhén szennyezett ruhaneműt alacsonyabb hőmérsékleten is kimoshatja, fürdés helyett zuhanyozhat. Nem úgy tűnik, de sok pénzt pazarolhat olyan elektronikus berendezésekre is, amelyeket nem kapcsolnak ki, amikor nem használják őket.

Világításra használjon alacsony fogyasztású izzókat. Izzók közül választja az energiatakarékosakat, amelyek 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak és tartósak, akár 10-szer hosszabb ideig bírják, mint egyszerű társaik. Ne hagyja fölöslegesen égve a lámpát. Ne használjon túl sok karácsonyi fényt, különösen a szabadban. Ne aludjon el bekapcsolt TV mellett. Ha gépjárművel közlekedik, ne vezessen agresszíven. A nem megfelelő gumiabroncsnyomás növeli az üzemanyag-fogyasztást. Ne használja az autót rövid távolságokra. A bekapcsolt légkondicionáló hatással van az üzemanyag-fogyasztás növekedésére is.

Ne feledje, az otthoni apró változtatások is sokat tesznek a pénztárcáján, ezért hát kezdje el a spórolást ma, ne halogassa holnapra!