Mi számít okoseszköznek?

A közbeszédben már hosszú évek óta használatos az okoseszköz kifejezés, azonban még viszonylag új az okos televízió, az okosóra vagy éppen az okos fülhallgató. Sokakban egyfajta taszítást ébresztenek ezek, hiszen „miért nem jó a sima fülhallgató”. Pedig egyáltalán nem olyan újak vagy bonyolultak ezek a dolgok, mint elsőre tűnik. De nézzük is meg őket!

Okos TV

Az okos TV nem más, mint egy hagyományos – bár vitathatatlanul kiváló minőségű – televízió, úgynevezett Smart TV alkalmazásokkal és interneteléréssel. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy nem kell a laptop és a TV csatlakoztatásával bajlódni, ha éppen filmet nézne az egész család vagy az ünnepi sürgés-forgásban beraknátok egy karácsonyi lejátszási listát.

Okosóra

Az okosóra alapvetően egy digitális óra, néhány igen hasznos extra funkcióval. Amellett, hogy mutatja az időt és a dátumot, kijelzőjén megjeleníthetjük az időjárást, de beépített rendszerei segíthetnek mérni a pulzusunkat, az általunk megtett lépéseket, vagy akár telefonálhatunk is segítségével. Nem másról van tehát szó, mint egy olyan óráról, amelybe beépítésre kerültek bizonyos okostelefon funkciók, ezáltal telefonunk állandó nézegetése vagy elővétele nélkül is élvezhetjük annak előnyeit.

Okos fülhallgató

Talán már nem lesz akkora meglepetés, hogy az okos fülhallgató sem az ördögtől való dolog, de még csak nem is a távoli jövő találmánya. Vezeték nélküli, Bluetooth kapcsolattal működő eszközökről van szó, amelyek ezen kapcsolat segítségével képesek fogadni a telefonra érkező hívásokat, továbbítják az értesítések hangjelzéseit és akár mikrofonként is működhetnek. Vezetéknélküli kialakításuk miatt töltésre van szükségük, amely általában a tárolótokon keresztül történik. Vagyis nemcsak bárhová magaddal viheted az okos fülhallgatót, de bárhol fel is töltheted használatot követően!

