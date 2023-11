Hiába használnánk a legtöbben évekig ugyanazt a telefont, a még extrább specifikációkkal rendelkező modellek miatt már sokkal hamarabb felmerül a készülékcsere. Nincs ezzel semmi gond, amíg a fiók mélyén nem porosodik ott egyre több, még funkcionáló mobil.

Ismerős a helyzet, igaz? Mutatunk néhány tippet a régi telefonod újrahasznosításához!

Csatlakozik a Wi-Fi-hez? Akkor még mindig hasznos!

Régen túl vagyunk már a “telefon telefonálásra van” időszakon. A régi, megunt, de még használható mobilok garantáltan hasznos kiegészítői lehetnek a háztartásnak, amíg csatlakozni tudnak a Wi-Fi-hez. Ha átgondoljuk, mennyiféleképpen hasznosítjuk a hétköznapok során a készülékünket, azonnal könnyebb kitalálni, életünk mely területein tudjuk még kiaknázni a régi eszközben rejlő potenciált. Lássuk!

#1 Az okostelefon mint multifunkcionális távirányító

A televízión túl, napjainkban már egyre több mindent irányíthatunk távvezérléssel az otthonunkban. Legyen szó légkondicionáló berendezésről, okostermosztátról vagy okosvilágításról, a kanapé kényelméből élvezhetjük az eszközök ki- és bekapcsolását. De hol jön a képbe a régi telefon?

Ha az eredeti távirányító összetörik, eltűnik vagy lemerül benne az elem, a Wi-Fi-vel működő mobilokat szuperül fel lehet használni erre a célra is. Nem kell hozzá más, mint kis kutatás, majd az eszközhöz tartozó megfelelő applikáció letöltése, és az okostelefon máris multifunkcionális távirányítóként működik tovább.

#2 Babafigyelő kamera modern köntösben

A gyermekvárás időszakában nem kevés plusz holmival kell felszerelni a lakást, hogy minden készen álljon a legkisebb családtag fogadására. Ilyen esetben minden plusz anyagi segítség jól jön. Sokaknak elsőre nem jut eszébe, de a leselejtezett okostelefonnal a babafigyelő kamera árát is meg lehet spórolni, mert bébicsőszként is tökéletesen üzemel.

Mint minden más esetben, itt is ugyanaz a szisztéma: találjunk egy baby monitor appot, amely segítségével a régi készülék át tudja küldeni az élőképet az új telefonra. Alkalmazások között bőven tudunk válogatni. Érdemes szem előtt tartani, hogy a régi telefonban is maradjon SIM-kártya, mert ez biztosítja, hogy mobilneten keresztül akkor is lásd a picit, amikor a Wi-Fi-kapcsolat megszakad.

#3 Hordozható mini router az utazásokhoz

Az EU-s roamingszabályozás révén ma már külföldön is zavartalanul telefonálhatunk, netezhetünk. Viszont ha nem uniós tagországba utazunk, elég csak egy percre nem figyelni, és máris jelentős plusz költségek terhelhetik a számlánkat.

Ilyenkor különösen nagy segítséget jelenthet, ha vásárolunk egy helyi SIM-kártyát, és behelyezzük a régi mobilunkba. A telefont így hotspotként alkalmazhatjuk, amelyre az összes többi eszközünket is rácsatlakoztathatjuk a biztonságos és extra költségek nélküli internetezéshez.

#4 Autós navigáció újratöltve

Régi telefon mint GPS-navigáció – miért is ne? Mivel a legtöbb navigációs készüléknél sokkal megbízhatóbb az alig használt okoseszköz, megunt mobilodat ilyen módon is újrahasznosíthatod. Egy szivargyújtós töltőt azonban érdemes mellé venni, mert a térképes alkalmazások nem kímélik a telefon akkumulátorát.

Ha nem szeretnéd, hogy ezért plusz adatforgalmat kelljen fizetned a szolgáltatódnál, használj offline applikációt! A célnak meg fog felelni, csak mindig frissítsd időben (legalább néhány havonta) a térképet!

A régi mobilodat adományként is felajánlhatod

Az elmúlt években mutatkozott meg igazán, hogy az elektronikus eszközök és a digitalizáció mennyivel képes megkönnyíteni az életünket – gondoljunk csak a pandémia idején bevezetett érintkezésmentes távoktatásra, munkavégzésre, bevásárlásra, és így tovább. Azonban sajnos még ma is sokan vannak, akiknek a költségvetésébe egy kilogramm kenyér is nehezen fér bele, nemhogy az egy okostelefon.

Gondolkozz a szíveddel, amikor a régi mobilod sorsáról döntesz, és ajánld fel adományként egy nehéz sorsú gyermek vagy család számára! Ha szeretnél meggyőződni róla, hogy a készülék biztosan jó helyre megy, a folyamat lebonyolításához kérd segélyszervezet, szeretetszolgálat, vagy a mobilszolgáltatód segítségét!