Naprakész és változatos álláskínálat

Álláskeresőként érdemes megfigyelni, hogy az adott portál kínálata milyen rendszerességgel frissül. Értelemszerűen azokat a weboldalakat célszerű előnyben részesíteni és figyelemmel kísérni, amelyek felületein akár naponta új lehetőségek válnak elérhetővé. Fontos szempont lehet továbbá az álláslehetőségek változatossága is, hisz álláskeresőként teljesen normális, ha nem kimondottan egy bizonyos kategóriába tartozó munkakört keresel, hanem nyitott vagy más pozíciókra is.

Könnyű keresés és szűrés

Az álláskeresést rendkívül megkönnyítheti és gördülékennyé teheti egy felhasználóbarát kezelőfelület, illetve különböző szűrési feltételek beállíthatósága. Ez magában foglalhatja többek között a pozíciók szakterületét, a munkavégzés helyszínét, a munkaidőt, a tapasztalati szinten vagy egyéb hasonló jellemzőket. Jó példát jelentenek ennek megvalósítására az IT-Nav Hungary Kft. által működtetett állásportálok. Esetükben 200 db regionálisan célzott magyarországi állásközvetítői oldalról beszélünk, amelyek mindegyike egyazon letisztult struktúra szerint épül fel, lehetőséget biztosítva az állások közötti könnyű szűrésre, a regisztrációra és az egyszerű pályázásra.

Minőségi álláshirdetések

A megbízhatósági tényezőket szem előtt tartva érdemes kizárólag azokat az állásportálokat nyomon követni, ahol az álláshirdetések kellően informatívak, és részletes leírást adnak az ellátandó feladatokról, elvárásokról, juttatásokról és egyéb feltételekről. Fontos továbbá, hogy a hirdető cégek lekövethetőek legyenek, azaz egyszerű internetes kereséssel több információt is meg lehessen tudni működésükről.

Persze mindez nem azt jelenti, hogy a hirdetéseknek egy teljes munkaköri leírást kellene tartalmazniuk, ugyanakkor az lényeges, hogy a kinyerhető információkból megfelelő mennyiségű következtetést lehessen levonni a feladatok és a munkavégzés jellegéről, ismérveiről.

Álláskeresést segítő extrák

A valóban minőségi állásoldalak általában különböző extrákkal is segítik az álláskeresőket. Ezek lehetnek olyan kis dolgok is, mint például egy hírlevélre való feliratkozás lehetősége, amelynek révén időről időre értesülni lehet bizonyos típusú állások megjelenéséről, elérhetőségéről. De lehetnek olyan nagyobb volumenű tényezők is, mint például egy saját mobil applikáció, ami kényelmessé és még egyszerűbbé teszi a böngészést és az álláspályázást. Az

itnav.hu köreibe tartozó portálok extráiba ez a két említett példa mind beletartozik, és még sok egyéb más is!

Adatbiztonság

Végezetül pedig természetesen az adatbiztonság sem maradhat ki a sorból: fontos, hogy az adott állásportál rendelkezzen adatvédelmi irányelvekkel, illetve az álláskeresők személyes adatainak védelmét biztosító szabályozással. Ez ugyanis alapvető feltétele a biztonságos álláskeresésnek.