Ütemterv mentén haladjatok

A legnagyobb baki, amit elkövethettek, hogy megfeledkeztek az időmenedzsment jelentőségéről. Tény, hogy a szervezés legnagyobb kihívása rögtön az első lépés, azaz a tökéletes esküvőhelyszín felkutatása, ám tévedés azt gondolni, hogyha ez megvan, hátra lehet dőlni. Mindent beleszámítva érdemes nagyjából egy évet szánni a szervezésre, és a legjobb, ha már az elején beosztjátok, mikor milyen feladatokkal haladtok.

Készítsetek költségvetést is

Ahogy a teendőket, úgy a kiadásokat is okosan kell beosztanotok, hisz nyilván Nálatok is lesz egy fix keret, amiből gazdálkodni tudtok. Igyekezzetek reálisan kalkulálni, vagyis ha az esküvőt kastélyban szeretnétek tartani, akkor ne egy átlagos helyszín költsége kerüljön a listátokba. Csak rajtatok áll, hogy mire mennyit szántok, a lényeg, hogy ne lépjétek túl az összeget, amit előre meghatároztatok, a váratlan helyzetekre pedig legyen aranytartalék.

Forrás: eskuvonkhelyszine.hu

Csak rugalmasan!

A hónapokon át tartó szervezés során bizony előfordulhatnak kisebb-nagyobb változások, ahogy az is lehet, hogy váratlan akadályokba ütköztök és le kell mondanotok valamiről. Erre csak úgy tudtok felkészülni, ha mindenből van egy B tervetek is, hisz így azonnal tudtok reagálni az aktuális helyzetre. Ha a legfontosabb dolgok rendben vannak, kár apróságok miatt aggódni, a lényeg mégiscsak az, hogy jó hangulatban készüljetek a nagy napra.

Egy kis feltöltődés mindig jár

A gondos tervezés ellenére is lesznek időszakok, amikor összesűrűsödnek a teendők, de az egymásra fordított időről ilyenkor se feledkezzetek meg! Rengeteg feladat akad, amiből közös programot csinálhattok és a jövés-menést is lehet színesíteni egy kicsit, ha például utazgattok Pest megyében esküvői helyszín után kutatva, közben beiktathattok egy könnyed sütizést. Még az is lehet, hogy épp így bukkantok rá a tökéletes szolgáltatóra, nem igaz?

Ha esküvőhelyszínt Budapest környékén kerestek, a Fenyőharaszt kastélyszállóra is érdemes vetnetek egy pillantást, meseszép. De mindenekelőtt élvezzétek a szervezést, hisz ahogy maga a nagy nap, ez is a közös boldogságotokról szól!