Ráadásul nemcsak a kislányok, de a kisfiúk számára is jó játék a játékbaba, hiszen ők is játszanak. Szerencsére ma már nemcsak kislány babák vannak, hanem fiúbabák is, például a Little Dutch babák között. A babákkal, plüssökkel való szerepjáték felkészít a felnőtt életre, és a gyermekek a babákkal ösztönösen játszanak papásat-mamásat, vagy amilyet szeretnének. Nem kell aggódni amiatt, hogy ha egy kisfiú babákkal játszik, akkor lányos lesz: ez a fajta játék az érési folyamat része, és a gyermekek érzelmi intelligenciáját növeli.

Még egy fontos funkciója van a babáknak: kötődni lehet hozzájuk. Mivel a szülő nem tud ott lenni mindenhol, sokaknál az elalvásnál, de legkésőbb az óvodánál előtérbe kerül a gyermeknél egy átmeneti tárgy. Egy baba, egy rongyi, egy plüssmackó, amelyhez ragaszkodik. Ez az átmeneti tárgy általában a hiányzó anyát képviseli, és a gyermek annyira szenvedélyesen tud ragaszkodni hozzá (elsősorban az anya-szag miatt), hogy sokszor kimosni sem engedi.

Nem mindegy tehát, hogy amikor játékbabát választunk a gyermekünknek, vagy ajándékba veszünk egy ismerős vagy rokon kisgyermeknek, milyen babát választunk. Íme, néhány szempont, amit jó, ha figyelembe veszünk, mielőtt játékbabát választunk a gyermekünknek.

1. Biztonság

Mindenekelőtt a biztonságra figyeljünk. Talán furcsának tűnhet ez egy játékbaba kapcsán, de nem mindegy, miből és hogyan áll össze az a baba. Különösen az egy év alatti babák, de még a

totyogósok is túl kicsik még ahhoz, hogy saját maguk vigyázzanak magukra. Életkori sajátosságként mindent a szájukba vesznek, hiszen így fedezik fel a világot. A játékaiknak tehát nagynak és nem szédszethetőnek kell lennie.

Az apró dolgokat (akár műanyag kiscipőt, akár kiesett gombszemet) a kisbabák vagy kisgyermekek lenyelhetik – és ez még a kisebbik baj. A nagyobbik, ha félrenyel, és fulladozni kezd tőle. Mindent, amihez egy kisgyermek potenciálisan hozzáérhet, ilyen szemmel kell tekinteni. Ahogy még nem tudjuk neki elmagyarázni, hogy a konnektorban áram van, hanem egyszerűen berakunk egy konnektorvédőt, úgy a játékoknál is érvényes az alapelv: csak olyan játékot engedjünk a kezébe venni, amelyről tudjuk, hogy nem tudja lenyelni, sem félrenyelni sem az egészet, sem a kisebb darabokat.

A játékbabák esetében ez olyan szempontból fontos, hogy van olyan baba, amely műanyagból van, lejövő vagy esetleg szétjövő részekkel. Ilyeneket csak nagyobb gyermekeknek adjunk, akik már tudnak vele játszani. A kisebbeknek a puha, textilből való babák valók, amelyeket nyugodtan, kedvére nyűhet – és amelyet a szülő is ki tud mosni alaposan, hiszen várhatóan erősen koszolódik majd.

2. Minőség, esztétikum, egyszerűség

Talán nem kell ma már hadseregnyi érvet felsorakoztatni a minőség mellett. Jól tudjuk, hogy az olcsó termékek jóval kevesebb ideig bírják, mint a minőségi termékek, és hosszú távon jobban járunk, ha csak egyszer ruházunk be egyetlen jó minőségű tárgyra vagy játékra, mint ha megveszünk egy év alatt hármat, amelynek a törött darabjai a kanapé és a szekrény mögött kallódnak.

Különösen olyan tárgynál, amely a gyermekünk szívéhez közel áll, érdemes a minőséget választani. Egy kicsiknek való babánál legyen az a baba puha, egyszerű, ne tartalmazzon káros anyagokat, és végül, de abszolút elsősorban legyen szép. Legyen jó ránézni. Lehessen kötődni hozzá! A gyermekek a játékaikat egyéniséggel ruházzák fel, és kiemelten igaz ez a szívüknek kedves plüssöknél és babáknál. A gyermekünk esztétikai nevelése itt kezdődik: hogy minőségi, szép, kézzel készült tárgyakkal vesszük körbe.

A kézzel készített tárgyaknál ráadásul a készítő energiája is belekerül a tárgyba. Vajon egy gép által csinált tömeggyártmányt szeretnénk, vagy egy szívvel-lélekkel készült egyedi darabot?

Egy játékbabát az ember nem egy hétre vesz, hanem azzal a titkos gondolattal, hogy majd az unokái is ezzel fognak játszani — különösen igaz ez azokra, akik olyan szerencsések, hogy a szüleik megőrizték az ő gyermekkori játékaikat.

Nem szükséges a babának beszélnie, nem kell mozognia, elemmel működnie, hiszen az egyszerűség ebben az esetben előny: a gyermeki fantáziát indítja be. Kreatív, szabad és boldog felnőtt pedig abból a gyermekből lesz, aki számára tere nyílt a fantáziájának az egyszerű játékokban. Minél nyitottabb végű, minél egyszerűbb egy játék, annál többféleképpen tud vele játszani. Minél egyszerűbb egy baba arckifejezése, annál több érzelmet tud a gyermek kifejezni vele. Ez pedig az érzelmi intelligenciáját is növeli. Azt pedig talán szintén nem szükséges itt ragozni, hogy ez utóbbi mennyire nagyban befolyásolja a felnőtt ember boldogságát.

Manapság újra kezd normalitássá válni, hogy a játékbabáknak nem kell mindig mosolyogni. A Little Dutch és a Waldorf-babák például ezt az irányt képviselik: az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez szükséges, hogy a gyermek szabadon tudja a még meg nem fogalmazható érzelmeit eljátszani a babájával. Ezt segítik a minimalista arckifejezésű játékbabák. Ha pedig a babának szabad olykor

morcosnak lennie, akkor a gyermek számára is evidens lesz – mindennek a tudatosítása nélkül – hogy akkor is szerethető és akkor is elfogadják, ha nem mosolyog mindig.

3. A gyermek életkorának megfelelő

Akármilyen különleges babát is választunk a saját gyermekünknek vagy ajándékba, egyet tudjunk: onnantól, hogy neki adtuk, az már az övé. Ha széttépi vagy szétszereli, ha nem vigyáz rá, ha nem játszik vele, abba már nagyon sok beleszólásunk nincs. Nincs értelme veszekedni egy gyermekkel a saját játékán. Ezért kell úgy választani, hogy az ő életkorának megfelelő legyen, és olyan alapanyagból, amelyre tud vigyázni. Három évesnek még nem való porcelán, de még műanyag baba sem igen. Előfordul, hogy egy kislány olyan babát kap, ami túl szép ahhoz, hogy játsszon vele. Ez azonban életre szóló nehéz emlékeket okozhat neki. Vegyünk a saját életkorának megfelelő játékbabát, amelyet nyűhet bátran, mert a mosógép tisztára mossa. Ha már beruházunk egy játékbabára, válasszunk szépet, és olyat, amelyre nekünk is öröm ránézni. Hagyjuk a műanyagot, az apró, bonyolult részekből álló, beszélő-csilivili csodákat. A gyermekünknek akkor teszünk a legjobbat, ha olyan játékokkal és tárgyakkal vesszük körbe, amelyek az életkorának megfelelnek, és minőségi termékek. A kevesebb ebben az esetben: több.

Összefoglalva

Ha játékbabát veszünk a saját gyermekünkek, vagy akár ajándékba egy kis rokonnak-barátnak, vegyünk esztétikusat, strapabírót, legyen az a baba természetes alapanyagú és legyen biztonságos a kicsi számára.

Ha jót választunk, a gyermek meg fogja becsülni, mert tetszik neki, és kötődni fog hozzá. Lehet, hogy pont az a baba lesz az egyetlen, amelyre emlékezik a gyermekkori játékai közül. Válasszunk bölcsen. Még játékbabát is.