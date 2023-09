Maga az önéletrajz formája is rengeteget változott az évek, évtizedek során. Az ezredforduló után ennek a dokumentumnak a készítése teljes egészében átkerült a franciakockás papírról és a kézzel, vagy írógéppel írt változatról a számítógépen szerkesztett megoldásig.

Az utóbbi időszakban, ha irodai, szellemi munkáról van szó, szinte alapelvárás lett az angol nyelv legalább közepes szintű ismerete. Ez érthető is, hiszen a globalizálódott gazdaságban a vállalatok külfölddel is üzletelnek, külföldi partnerekkel is napi szintű kapcsolatokat tartanak fenn, ez pedig angol nyelven zajlik.

Éppen ezért amikor egy vállalat új pozíciót nyit, vagy új embert keres egy meglévő pozícióra, akkor az angol nyelvtudást is elvárja és ezt a tudást is

tesztelni próbálja. Erre pedig remek első lépcsős szűrő lehet, ha angol nyelven írt önéletrajzot kérnek a pályázat mellé.

a azonban ez se jelent különösebb gondot, hiszen nagyon sok olyan online felület létezik, ahonnan angol önéletrajz minta tölthető le. Ebben megtalálod a legfontosabb dolgok vázlatát, csak ki kell tölteni. Persze, vannak esetek, amikor neked magadnak kell összeállítanod az önéletrajzodat. Az angol és a magyar nyelvű CV struktúrája, kinézete között vannak bizonyos eltérések, az alábbiakban ezeket igyekszünk bemutatni.

Az önéletrajz fontos elemei

A korábbi időszakoktól eltérően, amikor az önéletrajzokat amolyan népmeseszerűen írtuk, amelyben életünk egyes részeire részletesebben kitértünk, ma már más forma dívik. A korszerű angol nyelvű CV feszes, célratörő, tömör, ugyanakkor mégis elárulja rólunk a legfontosabb dolgokat.

Egyes esetekben a munkaadó több száz jelentkezést is kézhez kap. Ilyenkor nagy valószínűséggel nem fogja ezeket mind egyesével, tüzetesen átolvasni, csak a legfontosabb pontokra vet egy pillantást. Ezért fontos, hogy a CV-ből néhány pillantással is ki tudja szűrni, hogy te vagy az a jelölt, akit érdemes meghallgatnia személyesen.

Ami a CV struktúráját illeti, azt mindig a nevünkkel és elérhetőségünkkel kezdjük, illetve, ha szükséges akkor fényképet is beilleszthetünk. Ezzel a résszel kapcsolatban kiemelt fontosságú a pontosság. Ha hibásan adjuk meg telefonszámunkat, vagy e-mail címünket, nem fognak elérni bennünket. Egyébként a helyesírási hibákra a teljes szövegben figyelni kell, mert ez is kizáró tényező lehet, hiszen azt sugallja, hogy vagy gondunk van a helyesírással, vagy hanyagok vagyunk.

Ha már itt tartunk, említsük meg, hogy struktúra alapján háromféle CV létezik. Az első az, ahol fordított időrendi sorrendet használunk, vagyis az első helyre az aktuális, vagy éppen elhagyott munkahelyünket, befejezett iskolánkat írjuk és visszafelé haladunk.

A másik típus a funkcionális önéletrajz. Ez inkább a pályakezdőknek ajánlott, akik nem dicsekedhetnek komoly karrierrel, munkahelyekkel előzetes tapasztalatokkal. Ennél a formánál a készségekre, személyi tulajdonságokra helyezzük a hangsúlyt.

Emellett létezik a kombinált változat is, ami ennek a kettőnek az elegye. Ebben a legfontosabb karrierpontokat, az említeni érdemes korábbi sikereket, eredményeket és saját készségeinket emeljük ki.

Ami a munkatapasztalatot illeti, ami a CV következő eleme, itt is többféle megközelítést alkalmazhatunk. Mivel az angol nyelvű CV esetén kívánatos, hogy annak a terjedelme ne haladja meg az egy oldalt, ezért ha idősebbek vagyunk, a hátunk mögött több évtizedes karrierrel és számos munkahellyel, akkor nem javasolt az összes munkahely felsorolása. Azt tudjuk tenni, hogy vagy a fontosabbakat említjük, vagy csak a legutolsó néhányat.

Hogyan mutasd be magad

Ahogy arra már kitértünk, az angol nyelvű CV egyoldalas, tömör összefoglaló, ezen belül kell kitűnnöd és megragadni a munkaadó figyelmét. Ennek érdekében a személyes bemutatkozás részre érdemes összpontosítani, itt tudsz ugyanis kiemelkedni, egyéniségedet bemutatni.

Nézd át a pályázatot, annak szövegét, az elvárásokat és nézz utána a cégnek is és bemutatkozásodat igazítsd ehhez. Ha azt látod, hogy a cég a környezetvédelmet preferálja, előszeretettel szerveznek például szabadtéri csapatépítő programokat, akkor említsd meg, hogy szeretsz kerékpározni.

Persze csak akkor, ha tényleg. Az is egy fontos dolog, hogy a CV-ben igazat írj és legyél következetes. Ne írj le olyasmit, hogy például remekül tudsz improvizálni, ha nem így van, mert ezzel már az állásinterjún lebukhatsz. Viszont, a valódi képességeket érdemes kiemelni.

Biztosan ismered azokat a sablonos mondatokat, miszerint “egyéni és csapatmunkában egyaránt kiváló”. Persze, mert ezt szinte mindenki leírja, hiszen jól hangzik. Akkor tudsz kitűnni a tömegből, ha konkrét példán keresztül is rámutatsz arra, hogy tényleg jó vagy ebben.

Ha munkahelyváltásról van szó és a munkahelyeid között voltak kisebb-nagyobb megszakítások, ez gyakran vet fel kérdéseket a munkaadóknál. Ezért hasznos lehet, ha ezekre magyarázatot adsz. Persze, itt lehet egy kicsit trükközni is. Ha például 2019 március és novembere között voltál munka nélkül, akkor feltüntetheted csak az éveket a munkahelyeidnél, így nem lesz szembetűnő az időbeli rés.

Mielőtt csatolnád és a Küldés gombra kattintanál, mindenképp futtasd át a szöveget egy helyesírás ellenőrzésen és olvasd át újra, tüzetesen. Ha mindent rendben találsz, küldheted.