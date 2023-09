A 2023-as esztendőben nem kisebb célt tűztünk ki magunk elé mint, hogy a Zalakarosi Fürdő az év minden hónapját pozitív szaldóval zárja. Mindenképpen tudni érdemes, hogy egy fürdő üzemeltetésében van 5 olyan hónap, ami nyereségesen zárul, a többi időszak azonban veszteséges. Az idei évet tele reményekkel és kihívásokkal indítottuk útjára és az idő bennünket igazolt. Örömmel konstatáltuk a hosszúra nyúlt téli szünetet, mely kitűnő alapnak bizonyult a jövőbeni építkezéshez. Az első félév legfontosabb feladata és talán a legnagyobb kihívása is volt egyben a vendéglétszám megtartása, illetve amennyiben lehetőség adódik rá a hozzánk látogatók számának növelése. A fürdő sikeresen vizsgázott, így optimistán készültünk a főszezon időszakára. A korábban elmaradt karbantartási munkálatokat sikerült befejeznünk, mint pl. a burkolatok cseréje, festési folyamatok, sőt még új attrakcióval is meg tudtuk lepni a hozzánk érkező vendégeket.

Végh Andor, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója

Fotó: Szakony Attila

A sportmedence, mely korábban kihasználatlan volt, egy új vízi élményparkkal gazdagodott, illetve a medenceparton elhelyezett babazsák foteleknek és pihenő részeknek köszönhetően egy tengerparti életérzést varázsolt Zalakarosra. A júniusi időjárás nem sok jóval kecsegtetett, ami a vendégforgalom alakulásában is meglátszott, azonban a július utolsó időszaka, valamint augusztus kárpótolt bennünket. A mostani indián nyár igazi ajándék a fürdőzés szerelmeseinek. A tavalyi időszakhoz képest lényegesen többen veszik igénybe szolgáltatásainkat. Hétvégente újra megtelik gyermekzsivajjal és élettel a fürdő, a hétköznapokban pedig inkább a gyógyulást és pihenést kereső vendégeink élvezik vizeinket. A gyógyászati kezeléseket igénybe vevő vendégeink számának gyarapodása is ezen időszakra tehető, ugyanakkor a szaunázás szerelmesei is valódi fellegvárra találnak szaunavilágunkban. A Zalakarosi Fürdő vendégforgalmának kb.80 %-a belföldi vendég volt az elmúlt években, ami kifejezett szerencsénknek tekintettünk a covid utáni időszakban. Mára azonban ez a %-os arány már nem állja meg a helyét, többségében még mindig a belföldi vendégek kedvelt célpontja vagyunk. A legfontosabb külföldi küldőpiacunk Csehország, Szlovákia lett és ami igazán érdekes, hogy ránk találtak a horvát és szlovén vendégek is.

Forrás: Zalakarosi Fürdő

Az év fennmaradó időszakára is optimistán tekintünk. A kereskedelmi szálláshelyek előfoglaltsági adatai nagyon biztatóak. A tanévközi szünetek kifejezetten kedvező alakulása miatt tematikus programokkal készülünk a családoknak és a gyerekeknek, így élményekben nem lesz hiány, ha Zalakarosra látogatnak. A Zalakarosi Fürdő híres arról, hogy mindig tartogat meglepetést és újdonságot a vendégei számára, de erről majd később rántjuk le a leplet - nyilatkozott, Végh Andor a Zalakarosi Fürdő Zrt. vezérigazgatója. www.zkf.hu