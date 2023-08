Az EcoBike egy lengyel elektromos kerékpárgyártó

Most biztos meglepődtél. Bizony, a lengyelek is tudnak olyan e-biciklit gyártani, amelyek minőségükben egy kicsit sem rosszabbak európai versenytársaiknál. Az EcoBike egy lengyel márka, amely elektromos kerékpárokra specializálódott. A cég székhelye Wrocławban található. Az EcoBike elektromos kerékpárjai már több mint 10 éve okoznak felhőtlen örömet tulajdonosaiknak. Az első modell megjelenése óta a cég rendszeresen mutat be új e-bike-okat érdekes dizájnnal, jó felszereltséggel és kiváló minőséggel. A gyártó szívesen vezet be kerékpárjaiba olyan technológiai újításokat, mint a Li-NCM innovációjával készült akkumulátorok. A lengyel cég tehát kiváló minőségű elektromos kerékpárjairól híres. A cég kínálatában városi kerékpárok, trekking kerékpárok, MTB kerékpárok és gyors bringázásra adaptált kerékpárok széles választéka található. A kerékpár típusok és akkumulátorok széles választéka lehetővé teszi, hogy a kerékpárt az egyéni igényeidhez igazíthasd. Ha kíváncsi vagy a Sportano weboldal EcoBike-modelljeire, nézd meg a részletes kínálatot: https://sportano.hu/markak/ecobike.

Forrás: pixabay.com

Az EcoBike Even White elektromos kerékpár

Az Ecobike Even egy 250 wattos elektromos segédmotoros összecsukható kerékpár. Az optimális menetstabilitás érdekében a motort a hátsó agyba helyezte el a gyártó. A kerékpár 25 kilométer/órára képes felgyorsulni, a modern vezérlő pedig egyszerű kezelhetőséget garantál. A Greenway akkumulátorok függőlegesen az üléscső mögött helyezkednek el, ami nagyon leegyszerűsíti az eltávolítási folyamatot. Mindegyik példány gyárilag gázkarral felszerelt, amivel rásegíthetünk a sebességre a kerékpározás során. A kormányon található LCD-kijelzővel könnyen konfigurálható a rásegítés, és egyszerűen vezérelhetők a különféle adatok, például a megtett kilométerek vagy az akkumulátor töltöttségi szintje. Kis mérete ellenére az Even lehetővé teszi, hogy kényelmesen száguldozhassunk a városban. Az RST Carve P20 rugós villa elnyeli a rázós ütéseket a kellemes utazás érdekében, a Selle Royal nyereg pedig kényelmes ülést biztosít. A széles magasságállítási tartományú kormány lehetővé teszi a kerékpár méretének tökéletes beállítását a magassághoz, és kiegészítő eszközként szolgál annak összecsukásakor. A Shimano Tourney hatsebességes váltó rugalmasságot garantál a különféle körülmények között, a tartós Schwalbe Big Apple abroncsok pedig kiváló tapadást biztosítanak, és jól elnyelik az ütéseket. A felszereltség teljes világítást is tartalmaz, illetve a praktikus sárvédők is az alapportfólió részét képezik. Annyi fantasztikus megoldás van ebben a bringában, ami amúgy összecsukva könnyen elfér egy autó csomagtartójában, és kevés helyet foglal otthon is! Kedvet kaptál? Érdemes megtekinteni a Sportano.hu kínálatát – a sokéves tapasztalat, a kiváló minőségű alkatrészek, a tartozékok és meghajtó készletek sokasága, a gondos összeszerelés, valamint a minőséghez és a professzionális szolgáltatáshoz képest kedvező ár kiemeli az EcoBike-ot, és lehetővé teszi, hogy elnyerje a kerékpározás szerelmeseinek bizalmát nemcsak Lengyelországban, hanem egész Európában is.