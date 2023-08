Hirdetés 1 órája

5+1 dolog, amit érdemes tudni a mobilfizetésről pénzügyi biztonságunk érdekében

A mai digitális korban a mobilfizetés már mindennapjaink részét képezi. Amellett, hogy kényelmes, rendkívül egyszerű módját is nyújtja a fizetésnek, hiszen a telefonunk mindig a zsebünkben van, így nem kell több bankkártyát is magunknál tartani. Ha felelőtlenül használjuk azonban komoly kockázatot is rejthet magában. Az alábbiakban ezért összefoglaltuk a leggyakoribb hibákat és hasznos tippeket, amik hozzájárulhatnak pénzügyeink biztonságához!

PR cikk PR cikk

Gyakori hibák a mobil bankolásban Nem megfelelő hitelesítés Az egyik leggyakoribb hiba a gyenge vagy könnyen kitalálható hitelesítési módszerek használata a mobilfizetési alkalmazásoknál. Azért, hogy megvédhessük a számláinkat, fontos erős jelszavakat, PIN-kódot vagy biometrikus hitelesítést, például ujjlenyomatot vagy arcfelismerést használnunk. Bankszámlanyitás előtt érdemes tájékozódni arról is, mennyire felhasználóbarát a bank mobilalkalmazása, illetve milyen ügyek intézésére alkalmas. A leghatékonyabban ezt úgy tehetjük meg, ha az alkalmazásboltban megnézzük a felhasználói véleményeket és értékeléseket, valamint a bank hivatalos weboldalán tanulmányozzuk, milyen funkciókat kínál az alkalmazás. Manapság már szinte elvárás ugyanis, hogy pénzügyeinket bárhonnan kezelhessük pár kattintással mobilbankon keresztül. Ha pedig biometrikus azonosítót használunk a belépéshez, ujjlenyomatunkkal egyszerűen beléphetünk, illetve jóváhagyhatunk bármilyen tranzakciót. Kerüljük a gyakori jelszavakat vagy könnyen kitalálható kombinációkat, mint például születési dátumokat vagy a szeretteink nevét. Illetve érdemes rendszeresen ellenőrizni, nem kerültek-e ki a bejelentkezési adataink egy-egy felhasználói fiókunkból. Algoritmusokkal ugyanis a hackerek könnyen kikövetkeztethetik a legvalószínűbb jelszó kombinációkat. Nyilvános Wi-Fi hálózatok használata Nyilvános vagy biztonsági hiányosságokkal rendelkező Wi-Fi hálózatok jelentős kockázatot jelentenek a mobilfizetések végrehajtásakor. Ezek a hálózatok sebezhetőek a hackerek számára, akik képesek elfogni az adatainkat, ideértve az érzékeny pénzügyi információkat is. Mivel a legtöbben folyamatosan bekapcsolva hagyjuk telefonunk Wi-Fi elérését, előfordulhat, hogy automatikusan csatlakozik egy ilyen nyilvános hálózathoz. Arra is fokozottan figyeljünk, hogy ne adjuk meg bankkártya adatainkat ilyen hálózatról. Illetve semmiképp ne mentsük el fizetési információnkat, ha nyilvános számítógépet használunk! Ez vonatkozik például az egyetemi és munkahelyi hálózatokra is. Az alkalmazások és biztonsági frissítések elhanyagolása A mobilalkalmazások nagy része automatikusan gondoskodik a frissítések letöltéséről. Bizonyos beállítások azonban akadályozhatják ezt a folyamatot. Ilyen például, ha megtiltjuk a telefonunknak, hogy mobilnetet használva hajtsa végre ezeket a frissítéseket. A technológia rohamos fejlődése miatt elengedhetetlen, hogy a fejlesztők rendszeres időközönként betömjék a felmerülő biztonsági réseket alkalmazásaikban. Az elavult szoftverek ezek nélkül nem rendelkeznek megfelelő védelemmel, ezáltal pedig nagyobb veszélynek lehetnek kitéve a hackerek és csalók támadásainak. Tippek a biztonságos bankoláshoz Használjunk megbízható alkalmazást! Nemcsak a hálózatok, hanem az alkalmazások esetében is fontos a megbízhatóság. Tartsuk magunkat azokhoz az appokhoz, amelyek a hivatalos alkalmazásboltokban érhetők el. Ha extrán biztosra akarunk menni, ellenőrizzük a felhasználói véleményeket és értékeléseket is, így könnyebben kiválaszthatjuk a számunkra legmegfelelőbb appot. Jó választás lehet például: - az Apple Pay, - a Google Pay - és a Samsung Pay. Ezek biztonságosságáról a legnevesebb tech cégek gondoskodnak, így mindig biztosak lehetünk benne, hogy banki adataink jó kezekben lesznek. Figyeljük a költéseinket! Érdemes fizetési értesítést beállítani, amik segítségével könnyebben nyomon követhetjük számlaegyenlegünk változását. Baj esetén pedig a gyanús pénzmozgásokról is könnyebben értesülhetünk. A netbankon és mobilbankon keresztüli jelzések ráadásul ingyenesek, míg az SMS értesítésekért díjat számíthatnak fel a pénzintézetek. Figyeljünk a phishingre! A "phishing", vagyis adathalász csalások továbbra is jelentős veszélyt jelentenek a digitális térben. Nem ritka, hogy a saját bankunknak, közmű szolgáltatónak, esetleg futárszolgálatnak vagy épp a Magyar Postának adják ki magukat a csalók. A legtöbb esetben pedig bizonyos díj azonnali befizetésére vagy a meg sem rendelt csomagunk értékének kifizetésére szólítanak fel. Ehhez pedig kényelmesen egy online fizetési linket is küldenek. A pár száz vagy ezer forintos tétel átutalása után azonban gyorsan leemelik számlánk teljes tartalmát. Ha nem várt csomagról kapunk értesítést vagy ismeretlen e-mail címről keresnek meg, esetleg elírást találunk a szolgáltató nevében, linkjében, nagy eséllyel phishing üzenetet kaptunk. Keressük fel a valódi cég ügyfélszolgálatát és érdeklődjünk náluk, hogy mi a további teendő! A mobilfizetési módszerek hihetetlenül kényelmesek, de fontos, hogy a biztonságunkat se tévesszük eközben szem elől. Az erős jelszó és a megbízható hálózatok használata, a biometrikus azonosítás és a pénzügyi tudatosság sokat segíthet a felmerülő kockázatok elkerülésében. Ez a cikk egy fizetett promóció, támogatott tartalom, megrendelője az K&H Bank Zrt. A cikkben hivatkozott termék vagy termékek részletei és feltételei a K&H Bank személyes ügyfélpontjain és honlapján (www.kh.hu) érhetőek el.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!