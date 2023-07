A nyári hőhullámok idején egyre többször tapasztaljuk meg, hogy nincs mindig elegendő víz. Magyarországon abban a szerencsés helyzetben voltunk és néhány települést, extra időszakokat leszámítv vagyunk is, hogy ha megnyitjuk a csapot, akkor abból jön a víz. Egyes Pest közeli településeken, például Érden, Törökbálinton már több alkalommal kellett vízkorlátozásokat bevezetni. A locsolást bizonyos időszakokban nem szabad végezni. Minden jel arra mutat, hogy hasonló esetekre fel kell készülnünk a jövőben. Ehhez segítség lehet egy kerti kút és persze egy megfelelő mélykúti szivattyú. Nézzük, hányféle mélykúti szivattyú közül lehet választani az adott kútnak megfelelően!

Ha ásott kutunk van

A mélykúti szivattyúk közül akkor tudjuk kiválasztani a megfelelőt, ha a kutunkhoz passzolót keressük meg. Általában kétféle kúttal találkozhatunk a kertekben. Az egyik az ásott kút, a másik a fúrt kút.

Ha ásott kút található a kertben, akkor ahhoz a nevében is passzoló ásott kút szivattyút mellett az öfelszívó szivattyú is jó megoldás lehet. Az ásott kút szivattyúk legtöbbször nagyobb átmérőjűek, mint a csőszivattyúk, és nemcsak kútban, hanem esővízgyűjtő tartályokban is használhatók, ám csak tiszta víz szivattyúzására alkalmasak.

Az ásottkút szivattyúk a víz alatt dolgoznak, ezért nem kell attól tartani, hogy a kút közelében nem lehet meglenni a nagy zaj miatt. Teljesen csendesen működnek, azt viszont érdemes tudni róluk, hogy tiszta víz esetén használhatók. Az ásott kutakban sokszor homokos a közeg, ezért biztonságosabb választás az önfelszívó szivattyú.

Az ásott kutak a régebbi, úgynevezett hagyományos típusú kutak. Ezeknél magát a kutat ásással alakítják ki, majd a falát betongyűrűkkel, esetleg téglákkal bélelik ki. Az ásott kutaknál szinte elkerülhetetlen, hogy némi homok kerüljön a vízbe, ezért a szivattyúknak ezt bírnia kell. Van egy úgynevezett homoklási határ, amit az első tisztító szivatyúzáskor el lehet érni. Ha már tudjuk, hogy ez milyen mélyen van, akkor arra kell figyelni, hogy lehetőleg ne érjük el. Ivásra csakis a rétegvíz használható, ami mélyebben van, mint a talajvíz.

Ha csak locsolásra szeretnénk használni a kút vizét, akkor a talajvízig is elég leásni.A minőségi ásottkút szivattyúk rozsdamentes acélból készülnek, és akár 70 méter magasra is fel tudják emelni a vizet. Ásottkút szivattyút öntözőrendszerekben is remekül használhatunk.

Ha fúrt kutunk van

A másik kúttípus a fúrt kút, ami jóval keskenyebb, mint az ásott. Ennek kialakításakor egy bélelt furat keletkezik, ami jóval mélyebbre is mehet, mint az ásott vájat. Így akár 120 méteres mélységből is felhozható az ivásra is alkalmas, tiszta rétegvíz.

Csőkutakhoz az úgynevezett csőbúvár szivattyúkat ajánlják. 3, 4 és 6 colos csőbúvár szivattyúk is kaphatók, attól függően, hogy mekkora kutat fúrattunk.

A csőbúvár szivattyúkat is használhatjuk több területen, nem csak a fúrt kutakban. A medencék feltöltéséhez vagy leengedéséhez is megfelelő.

Az öntözés korszerűsítése és fenntarthatóvá tétele kardinális kérdés. A csőbúvár szivattyúk öntözőrendszerekben is jól működnek, sőt még nyomásfokozásra is alkalmasak.

Mindkét kúttípus hasznos lehet tehát, főleg azért, mert a vezetékes vízzel való öntözést teljesen ki lehet váltani velük. Sőt, ha meg lehet oldani, hogy a WC öblítése ne ivóvízzel történjen, akkor azzal máris hatalmas lépést tettünk a fenntartható vízkezelés felé.

Milyen márkákat részesítsünk előnyben?

A szivattyúk terén talán nem ismerjük olyan jól a márkákat, mint egyes sportszerek vagy ruhák esetében. A minőséget itt is meg kell fizetni, mert az biztos, hogy egy Grundfos, Pedrollo vagy Lowara szivattyú helyett találhatnánk olcsóbbat, csak nem biztos, hogy megéri. A márkák között megemlítendő még az Ebara, Orlando, Umbra, Calpeda, Elpumps is. Számos magyar gyártó is található a piacon, ha tőlük vásárolunk, akkor még a magyar ipart is segítjük.

Magyar, német, olasz szivattyúmárkák mind elérhetők itthon. Ha egyszer bevállaljuk a nagyobb kiadást, akkor ez megtérül a jövőben. Az akár ivásra használt kútvizet nem mindegy, hogy milyen minőségű szivattyúval hozzuk a felszínre. Egyes típuskoban külön

beépített szűrők is gondoskodnak arról, hogy a földből kinyert víz valóban alkalmas legyen az emberi fogyasztásra. Ettől függetlenül időnként érdemes bevizsgáltatni a vizet, hogy megbizonyosodhassunk arról, minden rendben van-e vele.

Egy jó és márkás szivattyúval elfelejthetjük a régi idők víznyerési technikáit, amikor még vödörrel kellett felhúzni a vizet a kútból. Mára a locsolás és ivóvíznyerés is sokkal könnyebb és automatizáltabb lett. A szivattyú karbantartására is figyelni kell, valamint arra, hogy megfelelő közegben és megfelelő folyadékot szivattyúzzuk vele. Ha nem így történik, akkor az csökkenti a szivattyú élettartamát, ezt pedig jobb elkerülni, már csak a pénztárcánk miatt is.