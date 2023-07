Kényelmes cipő a szórakozáshoz

Akár egynapos fesztiválra mész, akár néhány felejthetetlen napot töltesz zenével és a barátokkal körülvéve, gondoskodnod kell a koncertszetted alapvető elemeiről. A kényelmes cipő minden fesztivál-outfit alapdarabja. Egy olyan streetwear-klasszikus, mint a Nike Dunk sneaker vagy egy városi örökzöld a Converse Chuck Taylor 70 tornacipő formájában tökéletes megoldás lesz. A közismert pipa logóval vagy az ikonikus csillaggal díszített modellek kényelmes kialakítása és eredeti dizájnja hibátlanul működik a fesztiválozás közben – akár a színpad előtt, akár a techno sátorban szeretnél bulizni.

Forrás: sizeer.hu

Átmeneti kabát – készülj fel az időjárás változásra

Bár a rossz időjárás néha áthúzhatja a fesztiválterveket, időnként szerves részét képezi néhány szabadtéri rendezvénynek. Emiatt még akkor is, ha az előrejelzések szerint az adott időpontban jó idő lesz – nem árt, ha a fesztiválszettedhez megbízható felsőruházat is tartozik. A Nike Cavas női átmeneti dzseki megvéd a hidegtől, míg a worker fazon lehetővé teszi, hogy több mindent is magaddal vihess. Nagy zsebeiben minden lényeges dolog, például nedves törlőkendő, kézfertőtlenítő, szemüveg vagy telefon is elfér. A Nike Sportswear Heritage férfi átmeneti kabát biztosan sokaknak megtetszik majd azoknak, akik szeretik a kényelmes darabokat. A sportos dizájn, a szélálló anyag, a praktikus kapucni, a sokoldalú színek és a kis logó együttesen olyan dizájnt alkot, amit lehetetlen figyelmen kívül hagyni.

Meleg kapucnis pulóver – minden koncertszett elengedhetetlen kelléke

Még ha napközben extrém meleg is van, naplemente után jó ötlet egy meleg, hosszú ujjú pulcsit felkapni. Ez csökkenti a megfázás veszélyét. Egy meleg, egyszínű adidas pulóver sok extravagáns összeállítással fantasztikusan mutat. Az elején található kis Trefoil embléma pedig még a nagyon letisztult szetteket is felforgatja. Ha pedig egy olyan hoodie keresel, ami minden arra járó figyelmét megragadja, akkor a tie dye mintás Champion pulóver telitalálat lesz!

Forrás: sizeer.hu

Praktikus kiegészítők – az elmaradhatatlan fesztiválkellékek

Fejben már összeállítottad az outfitet? Akkor ideje kiválasztani hozzá a megfelelő kiegészítőket. Ha az egész napot a szabadban fogod tölteni, a fesztiválszettedhez egyértelműen hozzátartozik a fejfedő is. Egy jól ismert logóval ellátott baseball sapka nemcsak jól néz ki, hanem a túlmelegedéstől és az erős széltől is megvéd. Ha pedig már nincs rá szükséged, egy Vans hátizsákba nemcsak ez, hanem sok más basic dolog is elfér.

Forrás: sizeer.hu

A Sizeernél mindent megtalálsz, ami csak egy fesztiválszetthez kellhet. Nézd meg széles kínálatunkat online, vagy nézz be valamelyik üzletünkbe, és rakd össze az outfitet, amiben jól fogsz szórakozni és jól is fogsz kinézni.