Organikus épületek és csodás kertek

A város híres organikus épületeit, főleg amelyeket Gaudí épített, szinte mindenki ismeri. Ezen kívül azonban érdemes a város csodás kertjeit is felkeresnünk. Barcelona egy ízig-vérig európai város mediterrán életérzésbe csomagolva. Ezért egyszerre élhetjük át benne az európai történelmet és a mediterrán hangulatot. Erre pedig nem csak az építészet és a múzeumok tesznek rá főleg, hanem azok az esti napok, amikor az egész város életre kel.

Csodás tengerpartok városszerte

Barcelonának sok impozáns tengerparti strandja létezik. Ezek mind homokos partok, csodás fekvéssel és könnyű megközelíthetőséggel. Több híres partja is akad. Ezek között a legismertebb a Barceloneta Beach, ami emiatt a legzsúfoltabb is. Viszont megnyugodhatunk, akadnak csendesebb strandok, ahol nyugodtan pihenhetünk.

Páratlan gasztronómia katalán módra

A katalán gasztronómiát a szárazföld és a tengerpart különleges fúziója jellemzi, hiszen ez a spanyol régió egyaránt létezik a partmentén, ahogyan a kertes, buja lankákon is. Ezért a tengeri ételek mellett egyaránt megtaláljuk a zöldségekkel dúsan elkészített fogásokat úgy, ahogyan a sült kolbászt vagy a grillezett húsokat.

Pezsdítő éjszakák még szezonon kívül is

Habár a repülőjegy Barcelona tekintetében nyáron sem túl drága, azért szezonon kívül jelentős csökkenést tapasztalhatunk ebben az esetben is. Utazni pedig akár ősszel is bőven megéri, hiszen az ősz még szintén rendkívül kellemes arrafelé, ráadásul a város ekkor sem alszik. Ha nem kedveljük a túl nagy meleget, akkor mindenképp megéri inkább ősszel utazni Barcelonába és felfedezni a várost éjjel is. Mert az igazi élet itt még ősszel is csak akkor kezdődik el. Nappal mindenki pihen, vagy a tengerparton tölti az idejét, viszont este megváltozik a helyzet és a szórakozni vágyók kimeríthetetlen forrásra lelnek a város bulizási lehetőségei képében. Barcelona igazi buliváros, ami miatt sokan csak a szórakozás végett látogatnak el.

Lehengerlő történelem minden szegletben

Az organikus építészet remekművei mellett Barcelona jócskán rendelkezik még olyan korábbi történelmi emlékkel, amely bőven tudna mesélni az évszázadokról, hasonlóan Rómához. A város alapjait már az időszámításunk előtti második században letették. Persze, akkor még nem a katalánok, hiszen a város területén igen sokféle nép háborúja zajlott. Rómaiak, gótok és még mórok is jártak itt, maguknak követelve ezt a helyet. Igazán várossá azonban a katalánok tették, akik autonóm régióként nem tartják magukat teljesen Spanyolországhoz tartozónak. Barcelona ezért hivatalosan Katalónia fővárosa, amelyet a katalánok teljesen jogosan ki is hangsúlyoznak. A várost az évszázadok formálták ilyenné, és ez remekül látszik például a gótikus negyedben sétálva is.