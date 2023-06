HR asszisztens

A HR-asszisztensi pozíció egy belépő szint, ami minden alapot megad a pályakezdők számára a karrierjük beindításához. A munkakört egyébként gyakran illetik a munkaügyi asszisztens vagy a személyzeti asszisztens megnevezéssel is, ami ugyanazt a feladatkört takarja. Ezen feladatok többek között a be-és kiléptetéssel kapcsolatos dokumentációt, a tb- és adóügyintézési tevékenységeket, a munkaszerződésekkel összefüggő feladatokat, valamint egyéb papírmunkákat foglalnak magukban.

A pozíció betöltéséhez általában HR szakirányú felsőfokú végzettségre van szükség, de egyéb, humán területen szerzett diploma is megfelelő lehet. Releváns tapasztalatra sok esetben nincs szükség, ugyanakkor kétségkívül előnnyel indul az, aki az egyetemi évek alatt esetleg HR-gyakornokként tevékenykedett.

Toborzó

A toborzók, vagy más néven recruiterek feladatköre a meghirdetni kívánt és a már meghirdetett állások köré összpontosul. Ebbe többek között olyan tevékenységek tartoznak, mint például a keresett munkavállalói profil felállítása, az álláshirdetés elkészítése, a megfelelő jelöltek kiválogatása és előszűrése, valamint a több körös állásinterjúk lebonyolítása. Ezen pozícióhoz általában már az iskolai végzettségen kívül néhány éves szakmai tapasztalatra, valamint felsőfokú nyelvtudásra is szükség van.

HR generalista

A HR-generalista munkakör esetében már egy középvezetői pozícióról beszélünk, amelynek betöltői egyebek mellett a toborzási folyamatok felügyeletéért, az új kollégák beléptetésének segítéséért, a cafeteria és egyéb juttatási rendszerek kidolgozásáért, továbbá a különböző tréningek megszervezéséért felelnek. Ezen teendők felelősségteljességéből adódóan legalább 3-5 éves szakmai tapasztalatra van szüksége annak, aki ebben a munkakörben szeretne tevékenykedni.

HR manager

Lépve egyet a hierarchiában, eljutunk a HR manager pozícióig, aki már az adott cég felsővezetésében kap helyet. A munkakört egyébként gyakran illetik a Head of HR, vagy a HR vezető megnevezéssel is. Betöltőjének fő feladata, hogy összefogja és irányítsa az adott cég humánerőforrás-menedzsmentjét. Emellett pedig tevékeny részt vállal a jövedelem, a kompenzációs, a motivációs és a teljesítményértékelési rendszerek kidolgozásában is. Természetesen Győrben vagy bármely más városban, egy ilyen pozíció eléréséhez átfogó, legalább 5-7 éves szakmai tapasztalatra van szükség.