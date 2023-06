„A közterületek karbantartásának fejlesztése eszközbeszerzéssel” című projektötlet pozitív elbírálásban és támogatásban részesült. A 3387887714 projekt azonosítóval rendelkező elképzelés a 90%-os intenzitású támogatásnak köszönhetően 9 738 360 Ft állami és európai uniós támogatásban részesült. A projekt teljes költsége 10 820 400 Ft, melynek megvalósításához az önkormányzat 1 082 040 Ft önerőt társít.

A vissza nem térítendő támogatás összege 9 738 360 Ft, amelyet a pályázó a zöldterület gondozási eszközparkjának fejlesztésére, a projekt előkészítés és a projekt menedzsmentre, valamint a projekttel kapcsolatos kötelezően előírt nyilvánosság, és marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei megvalósítására fordít.

A beszerzett új eszközök: 1 db Solis 26 kis traktor kabinnal és 1 db Farmer pótkocsi.

Az önkormányzat jelentős zöldterületekkel rendelkezik, amelyek fenntartása komoly erőforrásokat köt le minden évben. Munkatársak által használt eszközök gyorsan amortizálódnak, ezért elengedhetetlen a pótlásuk. Alapvető érdekünk a rendezett településkép, ezért az ezt biztosító, új, eszközök beszerzését hajtjuk végre. Jelenleg egy rendkívül elavult berendezéssel végezzük a közterület fenntartási tevékenységünket, amelyek javítási költségei évente nagy terhet ró az önkormányzatara, így elengedhetetlenné vált az új traktor beszerzése, pótkocsival pedig nem is rendelkeztünk. Az európai uniós és állami támogatásnak köszönhetően beszerzett Solis 26 kabinos kis traktornak és a Farmer pótkocsinak köszönhetően a zöldterület karbantartási munkálatai könnyebbé és hatékonyabbá válnak. Az új alacsonyabb fogyasztású, és kisebb karbantartási igényű zöldterület gondozására vásárolt eszközök révén jelentős összeget takarít meg az önkormányzat, nő a surdi turisztikai attrakciók látogatottsága. A gondozottabb településképnek köszönhetően a község turisztikai vonzereje is megnő. Reményeink szerint a horgásztavunknál a szabadidő eltöltése is nagyobb vonzerővel bír majd, s annak gondozott sokakat csábít majd.

Az új berendezések beszerzése a környezettudatosság szempontjainak a figyelembe vételével történt: anyagtakarékos, környezettudatos döntés születet, mivel a beszerzett eszközök megfelelnek a legújabb előírásoknak. A korszerűbb, környezetkímélőbb gépek használata miatt csökken az éves CO2 kibocsájtás.

Az uniós és állami támogatásnak köszönhetően megvalósult fejlesztés eredményeként teljesíthetővé válik a zöldterületek elvárt szezonális, folyamatos kaszálás, ami a jelenlegi elhasználódott eszközökkel nem volt tartható. Az új alacsonyabb fogyasztású, és kisebb karbantartási igényű zöldterület gondozására vásárolt eszközök révén önkormányzatnál megtakarítás keletkezik. A település turisztikai vonzerejének növekedése által nő a település megtartó ereje és a helyiek összetartozás érzése, valamint a településre érkező turisták számának növekedésével lehet számolni. A fejlesztés hatására csökken a zöldterület karbantartásra szánt idő ezzel együtt nő a tevékenység hatékonysága, tervszerűbbé válik a tevékenység, ami a munkatársak munkaidő kihasználásának javulását eredményezi. A település lakosságának a zöldterületek rendben tartásával kapcsolatban érzett felelősség tudata növekszik.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

Kanász János polgármester