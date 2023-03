Sarkak – tudjuk, mit bírunk

A menyegző előtt készüljünk fel arra, hogy mi leszünk azok, akik valószínűleg a legtöbbet fognak állni. Mivel hazánkban a ceremónia után rögtön lagzi is van, ez igencsak sokórás álldogálást jelent. Ebben az esetben pedig két választásunk lehet. Vagy beszerzünk egy nagyon kényelmes cipőt, amit egész este tudunk viselni, vagy kétféle cipőt választunk. Utóbbi esetben nézhetünk a ceremónia idejére egy magassarkút, míg a lagzira már egy vastagabb vagy alacsonyabb sarkú modellt választunk. A menyasszonyi cipők között számtalan variáció található, ezért érdemes több napot várni azzal, mielőtt vásárolunk – gondoljuk végig a választásunkat. Ha pedig tűsarkút szeretnénk mindenáron, akkor a sarok magasságára és elhelyezkedésére mindenképp figyeljünk oda. A nagyon meredek lábállást adó, magas és rendkívül vékony tűsarkak valószínűleg rövid távon kikezdik majd a lábunkat. Egy esküvő alatt erre még akkor is számítani kell, ha egyébként remekül bírjuk a magas sarkakat. Az ok egyszerűen ilyenkor az lehet, hogy túlságosan izgulunk és emiatt még a lábunk is érzékenyebbé válhat – például a tudatlanul megfeszített izmoktól. A jó esküvői tűsarkú nem túl magas, de nem is alacsony. Körülbelül olyan 5 centiben érdemes gondolkodni. A láb állása legyen lehetőleg egyenletes, ne pedig a hirtelen meredeken álló sarkú típust válasszunk. Például a Jenny Fairynek vagy a Simple márkának vannak ilyen kényelmi magassarkúi, amelyeket megtalálunk a CCC üzleteiben. Ezeket nem csak online vásárolhatjuk meg, hanem a CCC bármely fizikai üzletében is, ami ebben az esetben sokkal jobb választás, mint ha online rendelnénk: ugyanis ezeket a cipőket mindig érdemes felpróbálni kiválasztás előtt.

Forrás: CCC

A cipő anyaga – a minőség nagyon fontos

A másik – szó szerint – sarkos kérdés, hogy miből legyen a cipőnk? Műbőr semmiképp sem javasolt, ugyanis a sokórás ácsorgás következtében még a legtapasztaltabb magassarkút hordók lába is megdagad idővel egy kicsit. Ennek pedig rendre hólyagos sarok és kidörzsölt lábfej lesz az eredménye. A legjobb, ha minőségi bőr – vagy vegán bőr – cipőt választunk, ami puha kialakításával kényeztet, hagyja szellőzni a lábunkat és akkor sem fogja feltörni a sarkunk, ha egész este ebben a cipőben leszünk.

Forrás: CCC

Cipőszínek – nem muszáj, hogy fehér legyen

Manapság már nem törvénybe írt, hogy csak fehér esküvői ruhánk lehet. Nagyon népszerűek manapság a pasztell és a púderszínek különféle árnyalatai. Ezért ahhoz mérten választhatunk színes cipőket is. Például egy púderrózsaszín esküvői ruhához nyugodtan kinézhetünk akár pink színű magassarkút is: egyszerre trendi és vagány megoldás lehet. Ugyanakkor, ha a ruhánk fehér lesz, akkor sem kötelező mindenáron fehér cipőt választani hozzá, ha nem akarunk. Csodálatos ezüstszínű modellek kaphatóak több prémium márkánál idén, ami ráadásul azért is jó választás, mert később más alkalomra is tudjuk majd viselni az ilyen fémes ezüst cipőt.