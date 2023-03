Az utóbbi időben meglehetősen elterjedtté vált, hogy a munkáltatók lehetőséget biztosítanak alkalmazottaiknak a távolról történő munkavégzésre. Ez azt jelenti, hogy a munkát otthonról vagy bármilyen más távoli helyről végezhetik, ahol rendelkezésre állnak a szükséges eszközök, és biztosított az internetkapcsolat. A Jooble álláskereső oldal adatbázisában számos ilyen állás Szeged területén is elérhető, rengeteg cég találta meg az ideális jelöltet a portál magas színvonalú szolgáltatásainak segítségével.

A cikkben körüljárjuk a távmunka jellemzőit, megnézzük, hogy a munkaerőpiac mely területein terjedt el leginkább, majd néhány tipp következik arra vonatkozóan, mire érdemes figyelni az álláskeresésnél az ideális távmunka megtalálásához.

Mit jelent pontosan a távmunka kifejezés? Mi nem távmunka?

A távmunka, vagy más néven remote work egy olyan munkavégzési forma, amely során bárhonnan dolgozhatunk: otthonról, kávézóból, közösségi irodából, vagy akár külföldről is. Mivel a kommunikáció legtöbbször az interneten keresztül történik, és különböző online eszközök segítik a hatékony munkavégzést, akár a napsütötte tengerparton ülve is elvégezhetjük feladatainkat.

Ez a munkavégzési forma nem keverendő össze a home office-szal, mert bár jelentős hasonlóság van a kettő között, árnyalatnyi különbségek is felmerülnek. A home office azt jelenti, hogy a munkavállaló a feladatát otthonról végzi, ami általában a munkahely székhelyének közelében van. Sok esetben elvárás a megfelelő munkakörnyezet kialakítása, amit időnként a cégek ellenőriznek is, és az is előfordul, hogy biztosítják a szükséges digitális eszközöket, például a laptopot vagy az okostelefont. Előfordul hibrid munkavégzés is, amikor meghatározott számú napokat a székhelyen kell tölteni.

A távmunka esetében viszont teljes egészében távoli munkavégzésről van szó, ráadásul számos esetben előfordul, hogy a munkáltatónak nincs székhelye az adott országban. A hangsúly ebben az esetben a rugalmas idő- és munkabeosztáson, valamint a helyfüggetlen munkavégzésen van. Valószínűleg sokaknak eszükbe jutott a mostanában elterjedt digitális nomád kifejezés. Ők azok, akik kihasználva az internet és a digitális eszközök adta lehetőségeket, piacképes tudásuk segítségével a világ különböző pontjairól dolgoznak, közben utazgatnak, megismerik távoli népek kultúráját. A remote munkák ugyanis teljes mértékben lehetővé teszik az önálló, helytől független munkavégzést.

Előnyei és hátrányai

Az internet és a digitális technológia fejlődésének köszönhetően egyre több ilyen típusú állás jelenik meg, amelynek előnyeit a cégek és a munkavállalók egyaránt felismerték. Ezek közé tartozik a költséghatékonyság, hiszen nem feltétlenül szükséges egy irodát fenntartani, így utazási költséget sem kell fizetni, ráadásul a napi ingázás hiánya jelentősen növeli az alkalmazottak produktivitását.

A rugalmas munkavégzés sokak számára vonzó, ezért a munkáltatók távmunka esetén olyan munkavállalókat is alkalmazni tudnak, akiket egyébként a hagyományos feltételek mellett nem. Így a lehetőségek szélesebb körű tárháza érhető el mindkét oldalról, hiszen ez az álláskeresők részéről is számos előnnyel jár.

Időbeosztás szempontjából fontos nyereség, hogy az utazás megspórolása miatt jelentős időmegtakarítást érhetünk el. Ehhez azonban hatékony munkavégzés, valamint időmenedzsment szükséges. Ahhoz, hogy ne csússzon ki a kezünkből az irányítás, alaposan ismernünk kell a saját munkamódszerünket, motivációnkat. Érdemes feladatlistát is összeállítani, amelyhez határidőket rendelünk. Mindez azért is kiemelten lényeges, hogy ne boruljon fel a munka és a magánélet egyensúlya, hanem sikerüljön megtartani az egészséges határokat.

Távmunka esetén általában saját magunknak kell gondoskodnunk a technikai feltételekről. Ide tartozik egy megbízható laptop vagy számítógép gyors processzorral és elegendő memóriával. A stabil és nagy sebességű internetkapcsolat is elengedhetetlen. Egyes munkakörökhöz kiváló minőségű mikrofon, profi szoftver vagy éppen nagy felbontású kamera is szükséges.

Milyen területeken terjedt el?

A munkaerőpiac azon területein, amelyeken teret hódított a digitalizáció, természetesen egyre elterjedtebb a remote munka. Nézzük meg részletesebben, melyek ezek.

IT szakmák: kézenfekvő, hogy az informatika területén rengeteg ilyen állás található. Gyakran keresnek programozókat, szoftverfejlesztőket, adatbázis-kezelőket, informatikai biztonsági szakembereket, rendszergazdákat, webfejlesztőket, UI/UX tervezőket.

Marketing és kommunikáció: ezekben a szakmákban is meglehetősen könnyű remote munkát találni. Keresettek pl. a közösségi média menedzserek, a bloggerek, a szövegírók, a tartalomszerkesztők és az újságírók.

Ügyfélkapcsolat, vevőszolgálat: mivel a munka nagy része telefonon vagy interneten történik, kiválóan végezhetők otthonról is. Ügyfélszolgálati és vevőszolgálati munkatársként, értékesítőként számos cégnél van lehetőség elhelyezkedni.

Adminisztráció: az adatrögzítés és adatkezelés területe szintén erősen összefügg a digitalizációval. Adatrögzítőként, virtuális asszisztensként vagy akár dokumentumkezelőként is találhatunk ilyen jellegű munkát.

Pénzügyi és üzleti terület: legyen szó könyvelésről, üzleti elemzésről, vagy HR-es feladatokról.

Kreatív szakmák: számítógépes grafikusként, illusztrátorként, íróként vagy éppen tervezőként is találhatunk rugalmas munkavégzésű állásokat.

Oktatás: nyelvtanárként, de bármilyen szakma vagy terület oktatójaként számos lehetőség kínálkozik, hogy virtuális tanórák keretein belül könnyedén átadjuk tudásunkat tanítványainknak.

Egyéb: kutatóként, fordítóként, videószerkesztőként is érdemes remote állások után kutatni, és még számos más területen is egyre inkább felmerülhet ennek a munkaformának a létjogosultsága.

Tippek az álláskereséshez

A remote állások többsége az interneten található, ezért mindenképpen érdemes online kutatni.

A munkáltatók számára fontos szempont, hogy a munkavállalók rendelkezzenek szakmai tapasztalattal. Így célravezető először a már elsajátított szakmával kapcsolatos munkák között keresgélni.

Különösen mérvadó a megfelelő önéletrajz összeállítása. Ebben tanácsos kiemelni a munkához szükséges erősségeket, személyiségjegyeket, főként a kommunikációs készséget, hiszen utóbbi a távmunka során központi szerepet játszik. Semmiképpen ne maradjon ki belőle az önálló munkavégzés képességének hangsúlyozása, valamint a magabiztosan használt szoftverek és programok listája.

A Központ Statisztikai Hivatal felmérése szerint a távmunkában dolgozók 69%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik, ezért ha ilyen jellegű munkában gondolkodunk, feltétlenül ajánlott ilyen fokozatú végzettséget szerezni.

Tanácsos már előre tájékozódni a szükséges technikai feltételekről, és beszerezni mindent, ami szükséges. Ide tartozik a stabil számítógép, vagy éppen a legújabb szoftverek.

A munkavégzés megkezdése előtt a félreértések elkerülése végett mindenképpen érdemes tisztázni, hogy home office-ról vagy távmunkáról van-e szó.