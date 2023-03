HETI AKCIÓK, HAVONTA MEGÚJULÓ AJÁNLAT

A cég hosszú évek óta folyamatosan megújuló heti akciókkal kedveskedik vásárlóinak több, mint félszáz szaküzletében. Lényeges szempont, hogy a kínált termékek között legyen édes péksütemény és sós pékáru is, valamint kenyeret vagy szendvicset, paninit is kedvezményes áron lehessen vásárolni a Zalaco szaküzleteiben. így mindenki megtalálhatja a számára megfelelő heti akciós kínálatot, amelyről a zalaco.hu weboldal mellett hirdetésekben, Facebook- és Instagram-oldalon is tájékoztatást adnak. Szintén közkedveltek az édes napok akciói, amelyek keretében városonként a hét különböző napjain hirdetik meg az édes kísértésnek is beillő cukrászsütemény-kedvezményeket. Győrvári tejüzemükben készült, prémium minőségű tejtermékeikből hetente egyet akciósan kínálnak. S az adott évszakra jellemzően megújuló havi ajánlattal teszik még változatosabbá szortimentjüket.

HÚSZSZÁZALÉKOS MOBILTELEFONOS KUPONKEDVEZMÉNY

Immár egy éve a Zalaco weboldalán elérhető a kuponkedvezmény is. A vásárlóknak nem kell mást tenniük, mint mobiltelefonjukon rákeresni a zalaco.hu weboldalra, ott a Kuponjaink kategóriára rábökni, és a kasszánál, a kód beolvasása után máris 20 százalék kedvezményre jogosultak.

Egyebek mellett nemcsak a rántott húsos szendvics vagy a házi sajtos pogácsa árából jár a kedvezmény, hanem előfordulhat, hogy a környezettudatos, újrahasznosítható, mosható „újraszalvétáéból" is.

ÖKO-ZALACO

A cég ökoszemléletének része, hogy biológiai úton lebomló műanyagra cserélje a környezetszennyező nejlontáskákat. Szaküzleteikben évente 200 ezer darab nejlontáska talált gazdára, ezért is tartották fontosnak, hogy alternatív, környezetkímélő megoldást válasszanak. Bolthálózatukban elérhetők a komposztálható ökotáskák. Emellett a vásárlók zalacós, mosható ruhatáskákban is vásárolhatnak, továbbá bélelt, újra felhasználható kenyérzsákot, pogácsástasakokat, újrahasznosítható poharakat is kínálnak a szaküzletekben. Az ökoszemlélet eredményeként a cégnél folyamatosan bővül az elektromos autók parkja is.

A vásárlók zalacós, mosható ruhatáskákba is vásárolhatnak, képünkön a tavaszi dizájn

FELELŐS BESZERZÉS

A Zalaco elkötelezett a környezetvédelem és a jövő generációinak védelme iránt, zért üzemeikben fenntartható forrásból származó kakaóport használnak. A kakaó nem génmódosított technikával készül. Az alapanyag RAINFOREST Alliance minősítést kapott. Ez az egyik legnagyobb minősítési program, melynek segítségével visszakövethető a termék származása, amely igazolja, hogy az árut társadalmilag felelősségteljes módon termesztették, olyan gazdaságokban, ahol a termelők különös gonddal óvják a természetet és a helyi közösségeket.

GYEREKNAPON KIS PÉKMESTEREK SÜTNEK A CUKRÁSZÜZEMBEN

Jól bevált gyakorlat és immár hagyomány, hogy a májusi gyermeknaphoz kapcsolódóan a cég közös sütésre hív iskolai osztályokat. Zalaegerszegi központi telephelyükön a cukrászatuk ajtaja nyílik meg az alsó tagozatos diákok és pedagógusaik előtt. A lényeg, hogy a gyerekek részesei legyenek egy örök élményt nyújtó közös sütésnek. Ilyenkor pékmesterek segítenek a perecek vagy éppen a briósok elkészítésében, együtt sodorják, tekerik a kakaós csigákat. Minden egyes terméket megsütnek, amit a diákok hazavihetnek a családjuknak.

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

Hosszú évekre nyúlik vissza a cég kapcsolata a Magyar Vöröskereszttel és a Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézménnyel. Ennek az együttműködésnek köszönhetően csak az elmúlt egy évben több mint 80 tonna pékárut adtak a szervezetek számára.

NÉVADÓ SZPONZORA A ZALAEGERSZEGI ÚSZÓ KLUBNAK

2022 decemberében meghosszabbította névadó szponzori szerződését a Zalaco Sütőipari Zrt. és a Zalaco-Zalaegerszegi Úszó Klub (ZÚK). A sütőipari vállalat korábban hároméves szerződést írt alá a ZÚK-kal. A sikeres együttműködés jegyében Berta László tulajdonos-vezérigazgató a jövőben is hosszú távú támogatást nyújt a sportszakosztály munkájához.