Az álláspiac dinamikus változásaihoz az állásportáloknak is folyamatosan alkalmazkodniuk kell, ha meg akarják őrizni versenyképességüket. Erre mutat törekvéseket a ZalaegerszegAllas.hu is, amely portál nemrégiben egy egyedülálló, videós előszűrési funkcióval is kibővült. A funkció célja elsősorban a munkaerő-toborzás megkönnyítése, azonban külön előnye, hogy működése az álláskeresők számára ugyanúgy kedvező lehet.

Mielőtt azonban belemennénk az ezzel kapcsolatos részletek tárgyalásába, érdemes a portál más jellemzőiről is ejtenünk néhány szót, mivel az számos további kedvező feltételt is kínál a munkaadók és az álláskeresők számára egyaránt. A munkaadói szempontokkal kezdve a sort például mindenképpen megemlítendő, hogy a hirdetésfeladás rendkívül egyszerű az oldalon keresztül, mindössze három lépést igényel: a szolgáltatás kiválasztását, a hirdetés szövegének elkészítését, illetve a hirdetés egyes részleteinek a meghatározását. Ráadásul egyes hirdetéstípusok segítségével a munkaerő-toborzást Zalaegerszeg városán túl egész Zala megyére, vagy akár országos szintre is ki lehet terjeszteni, még több álláskeresőt megszólítva így.

Mindez egyébként annak az állásoldal-hálózatnak köszönhetően megvalósítható, amely 200 db regionális portált számlál, és amelynek természetesen a ZalaegerszegAllas.hu is a része. Ezt kihasználva ugyanis adott álláslehetőséget akár több allas.hu-s weboldalon is meg lehet jeleníteni. Fontos eszköze még a lapnak a hirdetések hatékonyabbá tételét illetően a közösségi média is. A zalaegerszegi állások például minden esetben megosztásra kerülnek a Zalaegerszeg állás Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/ZalaegerszegAllas/) vagyis így azokhoz is el lehet jutni, akik nem böngészik túlzott rendszerességgel az állásportálokat. Pozitívum továbbá, hogy ez a közösségi médiás aktivitás valamennyi allas.hu-s weboldalról elmondható, azaz a megjelenések kibővítésére e tekintetben is van mód.

Amennyiben Ön is zalaegerszegi munkaadó, további információkat és részletes tájékoztatót itt talál: https://zalaegerszegallas.hu/munkaado. A portál előnyei persze nem merülnek ki a munkaadóknak nyújtott pozitívumokban. Az álláskeresői szempontokra rákanyarodva, mindenképpen érdemes például kiemelnünk az oldal olyan praktikus funkcióit, mint az állásértesítőre való feliratkozás, vagy a feltöltött adatokból történő önéletrajz-generálás lehetősége. Az sem mellékes ezenkívül, hogy a zalaegerszegi állásokhoz akár rugalmasan, a regionális portálokat összefogó AllasOrias.hu mobil applikációján keresztül is hozzá lehet férni. Végezetül pedig a ZalaegerszegAllas.hu legnagyobb erőssége, az álláskínálatának sokszínűsége mellett sem mehetünk el szó nélkül. Itt ugyanis a betanított munkáktól kezdve, a szakmunkákon át, egészen a diplomás munkakörökig mindenféle pozíció előfordulhat, vagyis bárki megtalálhatja a számára ideális lehetőséget.

Hogyan működik a videós előszűrési funkció, és mik az előnyei munkaadói szempontból?

A ZalaegerszegAllas.hu videós előszűrési funkciója lehetővé teszi a munkaadók számára, hogy kérdéseket állítsanak be a hirdetésük részeként, amelyekre a pályázóknak rövid, maximum egy perces videókban kell előbb külön-külön válaszolniuk, majd a kész videós anyagokat a jelentkezésükhöz csatolniuk. A funkció a Business és az Enterprise hirdetési típusok elemeként elérhető, és kifejezett célja egy állásinterjús helyzet megteremtése még a jelentkezőkkel történő közvetlen kapcsolatfelvétel előtt. Ennek szellemében íródtak az opcionálisan választható, beépített kérdések is, amelyek főként a motiváció, a szakmai tapasztalatok, illetve a jövőbeli tervek témakörét boncolgatják.

Teszik mindezt olyan kérdéseken keresztül, mint például, hogy „Miért szeretne nálunk dolgozni?”, „Mi az eddig elért legnagyobb szakmai sikere?”, vagy „Hogyan képzeli el későbbi pályafutását?”. Persze használatuk nem kötelező jellegű, vagyis a munkaadók akár saját megfogalmazásukban, az általuk fontosnak vélt témakörökre kitérve is feltehetik kérdéseiket. Az mindenesetre az elmondottak alapján egyértelműen látszik, hogy miért is lehet hasznos ez a funkció: segítségével a toborzók egy jóval átfogóbb képet kaphatnak a pályázókról, s ezáltal megfontoltabban dönthetnek afelől, hogy kikkel lépjenek tovább a kiválasztási folyamat következő szakaszába.

Forrás: freepik

Mit profitálhatnak a funkció működéséből a zalaegerszegi álláskeresők?

A videós előszűrési funkció ugyan elsősorban a munkaerő-toborzást hivatott megkönnyíteni, a működése akár az álláskeresők számára is kedvezhet, hisz lehetőséget teremt a részletesebb bemutatkozásra, a munkaadók érdeklődésének a felkeltésére. A videós anyagokon keresztül ugyanis többek között kiegészítő információkkal szolgálhatnak az önéletrajzukat illetően, szót ejthetnek az eddigi legnagyobb szakmai eredményeikről, valamint akár felvázolhatják jövőbeli karrierterveiket is. Nem beszélve arról, hogy ha a kérdéseket a kellő komolysággal, valóban átgondoltan válaszolják meg, illetve a videók minőségi elkészítésére is ügyelnek, azzal a motivációjukat, eltökéltségüket is bizonyíthatják, s ez fontos szempont lehet a kiválasztás során.

Nagy Gábor