Az osztrák településeken élő magyar közösségek összetartását erősítve egész estés előadásokat és zenés bulikat szervez a Csillagszemű Juhász Produktum. A fityeházi Csordás Attila nevével fémjelzett szervezet már letette a névjegyét Salzburgban és környékén, hiszen Náksi Attila lemezlovas mellett a Bódi tesók motivációs tréningje is nagy sikerrel debütált.

Csordás Attila nem ma kezdte, hiszen édesapjával évekig vezették a Dunántúl egyik legnagyobb szórakozóhelyét a Joy's Café-t Fityeházon. A vidéki szórakozóhelyen egymást váltották a hazai könnyűzenei élet sztárjai és énekesei. Aztán Attila úgy döntött kiszáll ebből a világból és külföldön próbál szerencsét, méghozzá Ausztriában a vendéglátásban helyezkedett el. Több városban is dolgozott, Bécsben, Grazban, Innsbruckban, ahol általában az éjszaki klubokban biztonsági őrként is helytállt.

- Jelenleg Salzburgban dolgozom egy szállodában úgynevezett reggeliztető szakácsként éjszaka pedig az egyik jó barátom diszkójában a biztonsági felügyelet menedzseri pozícióját látom el - mesélte. - A szórakozóhelyet sokan látogatják, de mindig hiányzott egy vérbeli magyar buli, hiszen abban a térségben 5-7 ezer közötti magyar él és dolgozik. A közösség összetartása érdekében úgy döntöttem a régi életem rendezvényszervezői tapasztalatait is latba vetve szervezek egy hangulatos kis estét a magyaroknak. Ez olyan jól sikerült, hogy szinte kirúgták a ház oldalát a bulizók, hiszen nagyon sokan eljöttek és táncoltak a magyar dallamokra.

A sikert látva Attila megalapított a Csillagszemű Juhász Produktum elnevezésű céget, mely Ausztriában élő magyarokra figyel. Szerinte külföldiként bár sokan megtalálták a számításukat és letelepedtek, de a magyar hang, a nyelv és a mulatás sokaknak hiányzik.

- A zenés összejövetelek mellett a kultúra, a mélyebb tartalmak közvetítése ugyancsak a céljaim között szerepelt - folytatta. - Náksi Attila mellett a kanizsai Fábián Martin is pörgette már a lemezeket. Ezen kívül Nógrádi György külpolitikai szakértő is volt a vendégünk, legutóbb pedig a Bódi tesók motivációs előadásával okoztunk örömet a hallgatóságnak.

Most a szállodai elfoglaltságaim miatt egy kis szünetet tartok, de 2023. január 14-én óriási Éder Gabee magyar élőzenés, vacsorával színesített pótszilveszteri bulival térek vissza, melyet Salzburgba szervezek. A pontos részleteket a Facebook oldalamon, valamint a Csillagszemű Juhász Produktum szintén közösségi oldalas felületén lehet megtudni. Ezeken keresztül lehet időpontot foglalni, sőt minden fellépőt sok szeretettel várunk. Annyit ígérhetek: hálás magyar közönséggel találkozhatnak, akik nagyon vágynak egy vérbeli magyar bulira.

Csordás Attila jövőben tervei között szerepel, hogy más városokba és tartományokba is elviszi a bulikat és a kulturális tematikájú beszámolókat. Azt szeretné, hogy minden magyar az osztrákoknál, ha egy estére is, de otthon érezhesse magát. Apropó osztrákok! A zenés, táncos rendezvények annyira népszerűek, hogy már a helyiek, de más nemzetek tagjai is érdeklődnek az összejövetelek iránt.