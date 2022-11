1. Klasszikus fazon – ideális választás bárkinek

A klasszikus, bővebb fazonú farmer kivétel nélkül mindenkinek jól áll. Ebből a szempontból pedig ezzel a fazonnal egyáltalán nem lehet mellé lőni. Felvehetjük a hétköznapokon kívül félelegáns stílushoz is. Persze ilyenkor ügyelni kell a megfelelő kiegészítőkre. Ha farmert választunk félelegáns öltözékhez, akkor a legjobb, ha kifejezetten sötétkék vagy fekete színben nézünk a férfi farmer nadrágok közül. Ehhez jól párosítható egy enyhén testhezálló, de nem szűk galléros póló, illetve az ing. Az ing tekintetében már nyert ügyünk van, hiszen alapvetően az ing hordása mindig ad egyfajta eleganciát az öltözékünkhöz. Ennek még a kedvesünk is örülni fog, és legalább nem kell többé olyan rovatokat böngésznie, ami például a Csak pólót hord a párod? Így segíts neki, hogy stílusosabb lehessen! cikkekhez hasonló tanácsokkal látja majd el őt. Az inggel viselt farmer garantáltan sikkes és stílusos viselet lesz, főleg ha még egy sportzakóval is megkoronázzuk a szettünket. Milyen cipőt párosítsunk ehhez a kombinációhoz? A chelsea csizma garantáltan megdobja az összhatást, viszont ha nem vagyunk az ilyen jellegű lábbelik híve, akkor egy egyszerű fekete bőr sneaker is jól választás lesz.

2. A modern szabásvonallal rendelkező férfi farmernadrágok

A modern szabásvonalú farmerek közé tartoznak a különféle skinny, slim fit és jogger jellegű farmerek is. A slim fit farmerek a test vonalát követve egyfajta letisztult eleganciát tükröznek, amíg a skinny kifejezetten testhezálló nadrágnak számít. Előbbi univerzálisan szintén egy remek választás minden alkatra, az utóbbi esetben viszont oda kell figyelnünk. A skinny ugyanis olyan fazon, ami szinte a testünkhöz tapad, ezért sem a vékony, sem a túl vastag lábakkal rendelkezőknek nem a legjobb választás. Ez a fazon sajnos pluszban vékonyítja a lábakat, és méginkább kihangsúlyozza például a vastag combokat. Az ilyen férfi farmernadrágokat, ha lehet, inkább kerüljük. Leginkább azoknak áll jól ugyanis, akiknek kifejezetten izmos, de nem túl izmos lábaik vannak. Vagyis ha nekünk nem épp ilyen az alsó testrészünk, akkor jobb, ha helyette inkább egy slim fit farmert nézünk. Mivel érdemes hordani például egy slim fitet? Hasonlóan a klasszikushoz, a slim fit is remekül kombinálható inggel, pólóval és zakóval is. Mivel kifejezetten modern, letisztult megjelenést kölcsönöz számunkra, ezért jól hordható üzleties megjelenéshez, félelegáns szettekhez is egyaránt.