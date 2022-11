PR 1 órája

Apave képzések és új munkahelyi lehetőségek

Igény az előrelépésre. A munka világában a legtöbbször alapvető elvárás – munkáltatói és munkavállalói oldalról is – a fejlődésre való törekvés. Ez lényegében több módon is megvalósulhat, ám szervezett, hivatalos keretek között lehet a leglátványosabb. Erre is jók például a szakmai továbbképzések.

Életünk egyik alapvető eleme a fejlődés és a fejlődésre való igény. Ez lehet akár fizikai akár szellemi szükséglet, de valamilyen formában biztos, hogy törekedni vágyunk saját magunk jobbá tételére. Ez az élet legkülönbözőbb területein mehet végbe, lényege pedig egyrészt a magunkkal szemben állított elvárások teljesítése, illetve a különféle lehetőségeink bővítése. A fejlődés és továbblépés egyik fontos területe pedig a munkahelyünk is lehet. A karrierépítés egyik kulcsa az, hogy mindig nyitottak legyünk a tanulásra, igyekezzünk olyan képességeket kifejleszteni vagy tökéletesíteni, melyek hasznunkra válnak a mindennapi munka során. Az ambícióink nagy valószínűséggel a munkáltatónk figyelmét sem kerülik el, így pedig jóval nagyobb eséllyel kerülhetünk magasabb pozícióba. Az ilyen irányú fejlődést akár hivatalosan szervezett képzésekkel is segíthetjük, melyben pedig kiváló segítségünkre lesz az Apave csapata. Képzések a piacképesség jegyében Számos szakmáról már alapvetően is kifejezetten piacképesnek mondható. Ez nem jelent mást, mint hogy az e területen dolgozók gyorsabban találnak maguknak munkát, hiszen szakmájukra nagy a kereslet. Nem mindenki van azonban ilyen szerencsés helyzetben, sokak számára nehezebben megy az elhelyezkedés, vagy akár a munkán belüli előrelépés. Az Apave ilyen módon nem tesz különbséget, azonban mindenkinek igyekszik segítségére lenni. Az Apave lényegében különféle szakmai képzéseket, tanfolyamokat, adott esetben továbbképzéseket kínál, melyek minden esetben a résztvevők fejlődését, lehetőségeinek bővítését szolgálják a munkaerőpiacon. Akár munkakeresőként szeretnénk tágítani opcióink körét, akár már munkavállalóként segítenénk a pozíciószerzést, mindenképpen érdemes figyelemmel kísérni az Apave képzések palettáját. Karrierünk tudatos építése ennyit mindenképpen megérdemel. Képzések szakmán kívül és belül Az Apave képzéseit leginkább két nagyobb egységre oszthatjuk fel: szakmákon belül kívánt továbbképzésekre, illetve előfeltételektől mentes, bárki számára elérhető képzésekre. Előbbi esetben olyan szakirányú továbbképzéseket találhatunk, melyek már egy meglévő szakmához nyújtanak új ismereteket. Az Apave által kínált képzések jellemzően olyan tudást adnak, melyekkel egy-egy szakmán belül is új pozíciók nyílhatnak meg a résztvevők előtt, ezzel is fentebb lépve a munkahelyi ranglétrán. Az Apave képzéseinek másik része azok számára nyújtanak kedvező megoldást, akik más, új területeken próbálnák ki magukat, nem pedig meglévő szakmájukban fejlődnének. Ezek a képzések jellemzően olyan szakmai képesítést nyújtanak, melyek kellőképpen piacképesek. Az Apave képzései így tehát azok számára is nyitva állnak, akik bizonytalanok a pályaválasztás tekintetében, vagy tanulmányaik során nem jutottak konkrét szakmához. A tanulást sosem késő elkezdeni, hiszen ezzel is csak saját utunkat egyengetjük majd.

