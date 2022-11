Van, aki a csendesebb elfoglaltságokat részesíti előnyben, és van, aki inkább a feltöltődést keresi, míg mások az intenzívebb szórakozásnak szeretnék szentelni ezt az éjszakát. Ha még nem tudod, hogy hol szeretnéd tölteni az idei szilvesztert, a következő ötleteket olvasva biztosan közelebb kerülsz a megoldáshoz!

Csendesen ünneplőknek

Amikor közeledik az év utolsó napja, először a tűzijáték, a konfettizápor és az ünneplő tömeg jut eszünkbe. Pedig a szilveszternek egyáltalán nem muszáj hangosnak lennie! Számos olyan lehetőség van, amit pont azoknak találtak ki, akik jobban szeretik a nyugalmat.

● Sétahajózás – szilveszter este a Duna vizén, egyik oldalon Pesttel, a másikon Budával – ugye nem is kell többet mondanunk?

● Szilveszter koncert – egy komolyzenei koncert mindig jó lelki táplálék, az ünnepek környékén viszont kap valami plusz értéket, aminek köszönhetően egy felejthetetlen, meghitt élménnyel térünk haza.

● Otthoni programok – aki legszívesebben ki se dugná az orrát otthonról, annak sem kell lemondania az ünnepi hangulatról! Baráti összejövetel, közös főzés, filmezés, társasozás – a lehetőségeknek csak a képzelet szabhat határt.

Forrás: canva.hu

Feltöltődni vágyóknak

Vannak, akik nem másnaposan, hanem sokkal inkább kipihenten szeretnék indítani az újévet. A bulizásról hallani sem akarnak, helyette inkább testi-lelki kényeztetésre vágynak. Az ő számukra is akadnak bőven lehetőségek, a Budapest New Year ajánlatok között is jobbnál jobbakkal találkozhatnak.

● Szilveszteri wellness – akik teljeskörű kényeztetésben szeretnének részesülni, azok a wellnessben fogják megtalálni, amit keresnek. Vigyázat! – Itt nem csak a pezsgőben vannak buborékok.

● Éjszakai fürdőzés – Magyarország a vizek birodalma. Gyógyvizeink világszerte ismertek, Budapest termálfürdői pedig legendásan szépek. A legjobb program azoknak, akik gyógyító kikapcsolódásra vágynak.

Vérbeli bulizóknak

Van, aki csendre és van, aki kényeztetésre vágyik; de sokaknak a szilveszteri buli szó szerint bulizást jelent, zenével, tánccal és itallal. Az ő fejükben a szilveszter nem is szilveszter konfettizápor nélkül és a program akkor a legjobb, ha hajnalig tart. Nekik is hoztunk néhány tippet.

● Szilveszteri party – a klasszikus értelemben vett party, DJ-kel, koktélokkal és hajnalig táncolással.

● Házibuli – ha van olyan jófej tagja a társaságnak, aki bevállalja a házigazda szerepet, akkor szuper éjszakátok lesz! Ismerősök körében bulizni a legjobb és egyben a legbiztonságosabb is.

● Koncert – sok híres zenekar koncertezik szilveszter éjjel. Ha az ország legmenőbb klubjaiban szeretnél csápolni a kedvenc számaidra, vedd meg a jegyed!