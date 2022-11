Ki ne szeretné ebben a folyamatosan változó és egyre kiszámíthatatlanabb világban a dolgait biztonságosan tervezhetőnek tudni? Mindannyian örülnénk, ha a talajmunka megkezdésekor már tisztában lennénk a vetendő kultúra betakarításkori árával és a fizetési feltételekkel.

Magyarországon történelmi hagyományai vannak a cukorrépa termesztésének. A kvótarendszer megszűnése óta korlátlanul lehet cukrot előállítani az Európai Unióban. Sajnos ezt a lehetőséggel a gyárbezárások miatt már csak egyetlen helyen, Kaposváron, a Magyar Cukor Zrt. üzemében lehet élni. Napjainkban a világon szinte mindennek rohamosan emelkedik az ára, a változás folyamata elérte a cukorrépát is. Ennek következtében már a jelenlegi (2022. évi) kampányban is igen magas átvételi ára van a termésnek, hiszen a szerződés szerinti minimumárral szemben várhatóan 48 euró (20.000 Ft) lesz tonnánként a minimális átvételi ára a 16%-os cukortartalomra korrigált tisztított cukorrépának.

A cukorrépa kiválóan hasznosította a késő nyári/kora őszi csapadékot

Forrás: Magyar Cukor Zrt.

Miért érdemes cukorrépát termeszteni?

Más tavaszi szántóföldi kultúrák termesztése jelen időjárási körülmények között rendkívül kockázatos, mivel nem képesek alkalmazkodni a száraz körülményekhez, és szélsőséges esetben nem hoznak termést. A cukorrépa olyan növény, mely képes átvészelni az aszályos periódust, és ha megérkezik a várva várt csapadék, akkor megújul, regenerálódik, ahogy az idei év is megmutatta.

Az öntözést meghálálja, jövedelmezősége meghaladja más intenzív kultúrákét! Termesztése pozitív eredményt hoz a gazdák számára és segít részt venni az új Közös Agrárpolitika (KAP) keretei között (2023-tól) induló Agro-ökológiai Programban (AÖP)! A termesztéséhez – a hatóanyag-kivonások ellenére is – rendelkezésre állnak olyan növényvédőszerek, technológiák, amelyek segítségével a cukorrépa előállítása biztonságos. A hektárköltsége akár másfél, kétszerese is lehet egyéb kultúrák költségeinek, azonban a hektáronkénti árbevétel is arányosan magasabb, hiszen a termesztési adottságok, körülmények függvényében 1,2 és 1,8 millió forint közé esik. Termesztése pozitív eredményt hoz a gazdák számára! Aki cukorrépát termeszt, az jogosult termeléshez kötött támogatásra is, melynek összege a jelen termesztési időszakra meghaladja a 800 eurót (340.000 Ft) hektáronként, és a jövőbeni keretösszeg várhatóan nem is változik ebben a pénzügyi ciklusban.

A Magyar Cukor Zrt. szerződéses ajánlata a termelőknek egyedülálló!

A 2023. évi szerződés kondíciói még a 2022. évi feltételektől is kedvezőbbek:

A vetőmag-finanszírozás mellett magas szaktudású tapasztalt szakembergárdával hosszú évek óta segíti a cukorrépa-termelők munkáját a talajelőkészítéstől a gyári elszámolásig.

Lehetőséget biztosít a vetőmagon túl egyéb inputanyagok kedvező áron történő beszerzésére. Szükség esetén segíti a gazdákat speciális szántóföldi gépekkel.

Megszervezi a betakarítást, tisztítást és a gyárba történő beszállítást közúton vagy vasúton, amelynek költségeiben osztozik a termelőkkel.

Aki cukorrépát termel, lehetősége van a cukorgyári melléktermékek kedvezményes megvásárlására.

A Magyar Cukor Zrt. a több éve beszállító termelőit kiemelten támogatja. Ezen termelők a lojalitás csomag keretein belül részesülnek többletjuttatásokban. (Bónuszok, fizetési kedvezmények.)

További információkért, kérjük, keresse a Magyar Cukor Zrt. termeltetési felügyelőit:

Vas, Győr-Moson-Sopron és Veszprém megye – Torda Péter +36-30/480-8488

Zala, Fejér, Komárom-Esztergom és Tolna megye (Északi régió) – Mayer Imre +36-30/954-5404

Somogy, Baranya és Tolna megye (Déli régió) – Szalai György +36-30/177-4816

Alföld (Keleti régió) – Máté Endre István +36-20/925-3882

Magyar Cukor Zrt. Kaposvár