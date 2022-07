A 23 éves Rebeka fogászati asszisztens, dentálhigiénikus, a 24 éves Milán pedig pénzügyi területen dolgozott Budapesten. Milán saját bevallása szerint diákként portásként dolgozott egy balatonszemesi kempingben, de a gasztronómia mindig is érdekelte. Sokáig csak otthon hódolt a szenvedélyének, a családjának gyakran sütött és főzött. Nyitott volt az újdonságokra: előfordult például, hogy a gluténérzékeny barátnőjének készített sajtos kiflit.

– A saját vállalkozás indításának ötlete mindkettőnk fejében ott motoszkált az elmúlt időszakban, valamilyen új kihívást kerestünk – mesélték. – Egy etyeki kiránduláson végleg elhatároztuk együtt alapítunk egy céget. Az egyik jó barátunk Balatonszemesen pék, akik a pékségükben kitűnő kézműves termékeket forgalmaznak. A minőségi, 100 százalék húsból, természetes fűszerezéssel készülő kolbászokkal és egyéb termékekkel foglalkozó manufaktúrához is tudtunk elérhetőséget. Nem szerettünk volna egy huszadik lángossütődét, sokkal inkább egy piaci rést kerestünk, ami egyedi, s ekkor állt össze a gondolatainkban: a sós perec, sült kolbász, mellé pedig egy korsó finom sör.

Annyira beleélték magukat az elképzelésükbe, hogy egyszerre több helyet is szerettek volna nyitni ezzel a koncepcióval. Sőt, food truck, vagyis büfékocsi lehetősége is felmerült, ám végül úgy döntöttek: megállapodnak Balatonfenyves frekventált részén, néhány lépésre a vasútállomástól béreltek két üzlethelyiséget.

– Pékség ekkor épp nem volt Fenyvesen – folytatták. – Egy édes, egy sós, mindig egy ilyen, és egy olyan pékárut fogyasztok reggelire, egyszóval a pékség neve gyorsan eldőlt. A finom sós, pirított perechez egy jó sült kolbász dukál. Ekkor született meg a Kerek-Perec kifejezve a határozottságunkat és a kolbász kivételes „köretét”. Apropó kolbász! Minőségi alapanyagokból készül egy pécsi húsüzemben. Olyan ízkombinációkat találnak ki, hogy kis túlzással, de „eldobtuk” az agyunkat. Ezek közül kiválasztottunk a Pestit, ami egy klasszikus magyar sült kolbász, a hazai ízek kedvelőinek. Kiváló minőségű sertés- és marhahúsból, fűszerezésénél a sükösdi paprika finom íze dominál. Roppanós, szaftos, olyan, amilyennek lennie kell, ahogy nagyszüleink készítették. De a medvehagymás borjú kolbász is kihagyhatatlan a hazai gasztronómia szerelmeseinek. A Long Duck fantázianevűt, amely egy kacsás kolbász, s valósággal illatozik a kakukkfűtől. Szintén felkapják a fejüket a vásárlóink a Svéd áfonyás verzióra: Észak-Svédországban, lappföldön, ahol az ezer tó és a fenyők is majdnem az égig érnek, teremnek a hangában a hibátlan áfonyák, melyek ugyancsak kivételes ízrobbanást okoznak. Ugyanilyen sokkoló lehet az Alpesi sajtos. Ez egy igazi alpesi kolbász. Idős osztrák hentesek elbeszélései szerint megkomponált remekmű, amiben tiszta ízű alpesi sajt „csordogál”.

Ezek mind konyhakész, kiváló minőségű és ízű 180 grammos kolbászok, melyek elkészítésük során szinte nem veszítenek súlyukból. Egy adagban adnak hozzá még egy 150 grammos perecet, valamint 100 gramm vegyes káposztasaláta, csemege uborka és ecetes almapaprika savanyúsággal, aki kéri persze mustár, ketchup, majonéz és házi szószok is rendelkezésre állnak. Természetesen a perec, és a pékáruk egy része gluténmentes verzióban is elérhető.

– E hét szombattól, vagyis július 16-tól teljesen megújul az étlapunk, ami ugyancsak mérföldkő a vállalkozásunk életében – mondta Rebeka és Milán. – Kiegészül a kínálatunk kézműves hamburgerekkel, amelyben a prémium húspogácsa mellett természetesen sült kolbász is kerül. Ezen kívül lesz még hot-dog, némi retró érzést belecsempészve wimpy is az étlapra kerül. A finomságainkat menükbe rendezzük, valamint újításként TV pakkokat is létrehozunk, például egy meccsnézéshez sós mogyorót, vagy sültkrumplit mártogatósokkal kínálunk. E-adalék mentes, nagymama receptje alapján készülő házi rétesekkel is színesítjük a desszert kínálatunkat.

Ezen a hétvégén nemcsak az étlap újul meg, hanem az itallap is, s ezért programmal is készülnek. Szombaton koktélpartit tartanak a budaörsi Soha Attila közreműködésével, aki korábban a dél-spanyol Marbella tengerparti városában bártenderként dolgozott. A fiatalok lelkesedése töretlen: a terveik között szerepel, hogy ősszel sem zárnak be, sőt a söröket népszerűsítő "Octoberfest" programot szerveznek.