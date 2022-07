Jövőbe mutató tendenciák

Kedvező munkalehetőségek nem csupán a fővárosban, hanem az ország bármely pontján fellelhetők. A Dunántúl pedig egy jellemzően erős terület, ha gazdaságról beszélünk. Ennek fényében pedig az elérhető munkákból sincs hiány, akkor sem, ha egészen a nyugati határszélig megyünk.

Nagykanizsa városa a kedvező földrajzi elhelyezkedésének és adottságainak köszönhetően mindig is kedvelt célpontja volt a különböző ipari és gazdasági vállalkozásoknak. A várost meghatározó olaj- és élelmiszeripar korábban számos lakosnak és környéken élőnek biztosított munkalehetőséget. Bár ezek az iparágak mára háttérbe szorultak, helyüket átvették újabb, korszerűbb iparágak, melyek a mai napig is sokak megélhetését biztosítják. A jelenleg is jól menő bútorgyártás például napjainkban is meghatározó a város iparának életében, a jövőben pedig várhatóan további cégek gyártósorai települhetnek a városba. A határ és a megyeszékhely közelsége pedig még tovább bővíti a palettát, sőt, akár a Balaton környéke is könnyen elérhető a szezonális állások szempontjából.

A környék infrastruktúrája is jól kiépített, így számos csomópontot és nagyobb várost autópályán, vagy főúton érhetünk el. Ezzel lényegében lehetővé válik akár a mindennapos ingázás is. Erre ugyanakkor nem feltétlenül van szükség, hiszen egy állás Nagykanizsa területén is könnyedén megszerezhető. A már említett ipari üzemek mellett fontos megemlíteni, hogy a város igyekszik átállni a jelenleg legkorszerűbb, úgynevezett körkörös gazdaságra. Ez a jövőbe mutató felfogás a termékek fenntarthatósági idejének meghosszabbítását, ezáltal pedig a fogyasztás normalizálását célozza meg. Az ehhez kötődő beruházások várhatóan tovább növelik a lehetőségeket, ha valaki számára érdekes lehet egy állás Nagykanizsa városában.

Iparosodott múlt, jelen és jövő

Nagykanizsa városában mindig is meghatározó volt az ipar jelenléte. Már a 19. század végétől elkezdődött a nagyobb üzemek szerepvállalása a régió gazdaságában, mely a mai napig is kitart, még ha némiképp átalakulva is. A Kanizsai Sörgyár például több, mint 100 éven át jelentett kedvező munkalehetőséget a környék lakóinak. A múlt században emellett gépgyár is üzemelt a városban, illetve elkezdődött a bútorgyártás. Ez utóbbi a felvásárlásoknak és az átalakításoknak köszönhetően még mindig releváns a környék munkaerőpiacát tekintve. De egy elérhető állás Nagykanizsa környékén jövőbe mutató lehetőségeket is tartogathat.

A jövőbeli nagyobb, országos szintű gazdasági fejlesztések a nyugati régiót sem kerülik el, hiszen a potenciál ezekben a területekben is megvan. A tervek szerint itt is létrejön egy hat megyét összefogó, úgynevezett Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna, mely a terület gazdaságának és iparának optimális fejlődését szolgálja. Ezek a fejlesztések mindig együtt járnak az új munkahelyek megteremtésével is, így várhatóan az opciók tárháza a városban is bővülni fog. A környéken lakók számára ez egy kiváló lehetőség lehet, de azok számára is, akik a jövőben a régióban képzelik az életüket és karrierjüket.

A bútorgyártás számos állást kínál Nagykanizsa területén

Forrás: profession.hu

Határközeli kilátások

Egy állás Nagykanizsa környékén könnyedén jelentheti azt is, hogy a munkavállaló külföldön helyezkedik el. A város fekvése ilyen szempontból kiváló, hiszen a horvát és a szlovén határ közvetlen közelében helyezkedik el, de Ausztria is könnyedén elérhető. Ebből a szempontból kiváló lehetőség adódik az ingázásra, vagy akár a különböző szezonális, külföldi munkákra is. A határon túli kereseteket tekintve a napi szintű utazás csekély áldozat lehet egy kedvezőbb jövedelem kiharcolásáért. De természetesen azok számára is bőven akad lehetőség, akik hazánk határain belül képzelik el karrierjüket.

A városban fontos szerep jut a már említett ipari vállalatoknak és üzemeknek. Ezek emberek ezreinek biztosítanak megélhetést, legyen szó akár kétkezi munkásokról, szakmunkásokról, akár diplomás értelmiségiekről. Az állások nagykanizsai palettáján persze ugyanúgy szerepelnek azok az állások is, melyek minden nagyváros sajátjai. Ezek elsősorban a város üzemeltetéséhez, a helyi intézményekhez, illetve üzletekhez és cégekhez kötődnek. A lehetőségek tehát már most is jelen vannak a városban, ám a jövőbeli terveket tekintve a kilátások is igencsak kedvezőek a környéken élők számára.