Természetesen nemcsak a puskára és a bicskára kell gondolni ekkor, hanem az ideális öltözetre is. Ennek hiánya ugyanis nemhogy élvezetessé nem teszi a vadászatot, hanem kifejezetten kényelmetlen helyzetekkel is szembe találkozhatunk. A vadászat Magyarországon engedélyköteles tevékenység, így mielőtt belevágnánk a megfelelő kellékek beszerzésébe, mindenképpen fontos elsődleges lépés, hogy az alkalmas engedélyt kiváltsuk, anélkül tilos vadászni. Az érvényes papírok megléte után természetesen nemcsak a puska és a bicska beszerzésére kell gondolni, hanem a megfelelő öltözetre is.

Előírások és kényelem

A megfelelő vadászruhák viseletével biztosak lehetünk abban, hogy a vadászat alatt kényelmesen fogjuk magunkat érezni a hideg időben várakozás, és a mozgással járó cserkészés alatt egyaránt. Habár alapvetően a kheki, barna és a téli időszakhoz illő camouflage, azaz rejtőzködő színekre gondolhatunk, csoportos vadászat esetén elengedhetetlen, hogy a nemzetközi elterjedt narancssárga színű ruházat is legyen rajtunk. A prédák ugyanis nem tudják megkülönböztetni ezeket a színeket (a tigris sem véletlenül narancssárga színű), viszont a többi vadász sem fog összekeverni minket egy zsákmányállattal. Ha okosan szeretnénk bevásárolni és elégedetten mustrálni a tükör által mutatott képet magunkról, akkor érdemes a kettő az egyben megoldásokat keresni: a kifordítható, kétszínű sapkák, sálak és kabátok ideálisan variálhatók a programhoz és az időjáráshoz illeszkedően.

Extrém körülmények között

Időjárástól függően egy alsó, középső és felső rétegzetben érdemes gondolkodni a ruhák vásárlásakor. Ezek megvásárlásakor legyen elsődleges szempont a kényelem, valamint az, hogy az alsó és a középső ruharéteg képes legyen elvezetni a párát és folyadékot, míg a felső ruházat vízálló és szellőző anyagból készüljön.

Az igazán alapos felszerelésből nem hiányozhat a jól megválasztott lábbeli sem: a kényelmes vadászcipő biztosítja, hogy bármilyen saras, havas vagy csúszós a terep, akkor is biztos lábakon álljon. A legjobb, ha a bakancs vízlepergető bevonattal is rendelkezik.

Ha ezekre a szempontokra odafigyelünk a vásárláskor, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a vadászati élmény nemcsak maradandó lesz, de máskor is teljes komfortérzettel vehetünk részt az adott szezonban.