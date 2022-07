A terasz betonozás árak sokakat elriaszthatnak attól, hogy megbízzanak egy vállalkozót a megépítésével. Ha viszont mégis helyesen egy jó szakember mellett döntünk, akkor is érdemes pár fontos részletet tisztáznunk a beton teraszok építéséről. Ez elengedhetetlen, ha szeretnénk elkerülni a különféle kontárokat a szakmában.

A betonozás előkészítése

Ha sík területen építkezünk, akkor is kiemelkedően fontos a beton terasz kiépítéséhez a megfelelő alapozás. A talaj kiegyenlítésére ugyanis még a legsíkabb területen is szükség van. Ezt sóderral készíthetjük elő, viszont ebben az esetben is érdemes legalább egy tíz centis réteget leásni az alapnak, hogy kellően stabil legyen. Sokan hajlamosak elsiklani efelett, pedig esős időszakban a talajra fektetett betonterasz alól könnyen kimosódik a sóder is. Ha ezt megvan, akkor jöhet a sóder, majd a terasz felzsaluzása és végül a beton réteg. A betonra érdemes különösen odafigyelni, hiszen nem mindegy milyen típusút használunk ebből a teraszhoz. A legjobb az enyhén folyós, fagyálló beton használata. Ezt egyébként szintén sokan lespórolják sima betonnal, pedig hosszú távon a fagyálló változattal járunk a legjobban.

Beton kezelése a szilárdulásig

A betonozott felületet az elkészítés után a legjobb letakarnunk. Ezek után, pláne nyáron, naponta locsolnunk kell, hogy kerüljük a hirtelen száradást. A beton ugyanis könnyen megrepedhet, ha hirtelen szárad. Érdemes még friss állapotában ellenőrizni a buborékmentességet is. Ezt például bottal való „szurkálással” tehetjük meg. Ilyenkor a még bent maradt buborékokat is ki tudjuk piszkálni. Amikor nyáron betonozunk pedig a hőmérsékletre is figyelni kell. A beton önmagában is hőt termel száradáskor, nagyon melegben pedig a hőség miatt megsülhet, ami szintén jelentősen rontani fogja a szilárdságát. A hideg vízzel való rendszeres locsolás azonban segít megelőzni a beton megsülését.

Burkolat

A terasz járófelülete mindenképp fagyálló burkolattal legyen ellátva. Ez lehet térkő, deszka, kő, vagy fagyálló járólap is. Utóbbi esetben rendkívül fontos, hogy olyan fagyálló járólapot válasszunk, amely csúszásmentes. Akkor is tegyünk így, ha a teraszunk fedett, ugyanis a lecsapódó pára csúszóssá teheti a járólapokat még a fedett részek ellenére is.

Egyéb fontos tudnivalók

Önmagában a beton terasz csak akkor lesz stabil, ha a terület is az, ahová építjük. Puha, könnyen megsüllyedő talaj esetén nem árt, ha a betonhoz alapozóhálót (betonhálót) használunk. Amennyiben pedig lejtős területre építjük a teraszt, akkor mindenképp szükséges mélyebb alapot ásni. Az alapozás jellege is eltérő lehet, amely a talaj függvényében változik. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlen lesz elég a sóder az adott talajhoz. Ezen kívül sosem szabad a teraszt a házhoz rögzíteni! Egy esetleges süllyedés ugyanis a házban is kárt tehet ilyenkor.