Amennyiben te is szeretnéd lakásodat minimalista stílusban berendezni, az alábbi szempontokat, tippeket és trükköket érdemes figyelembe venned.



A megfelelő bútorok fontossága



Az egyik legfontosabb elv a minimalista berendezés során, hogy csak a tényleg szükséges és használt dolgokat tartsuk meg. Bútorválasztás szempontjából ez azt jelenti, hogy a nem használt darabok és felesleges dekorációs elemek helyett csak a ténylegesen szükséges bútor darabokat szerezd be. Ennek részeként inkább egy-egy nagyobb bútor beszerzése ajánlott a több kisebbel szemben. Emiatt nagyszerű ötlet lehet tehát egy nagyobb kanapé beszerzése, amely extra méret esetén plusz fotelek beszerzését is feleslegessé teheti. Máris rengeteg helyet spóroltál és nagyobb üres tered marad a nappalidban. Kanapék – és természetesen minden egyéb bútor szempontjából is – fontos figyelmet fordítani a több funkciós darabokra. Ezzel ismét több darabot tudsz kiváltani egy elem megfelelő kiválasztásával. Valamint, sok esetben extra tároló helyet is kaphatsz – például kihúzható tároló rekeszekkel ellátott kanapé esetén. Utóbbi szintén segít a felhalmozott holmik eltüntetésében, amennyiben megválni még nem vagy hajlandó tőlük.

Hasonlóan hasznos lehet egy nagyobb komód beszerzése akár a nappaliba vagy a hálószobába. Ez nagy mennyiségű holmi tárolására lesz alkalmas, tehát semmit nem kell majd elől hagynod a kávézó asztalodon, kanapédon vagy éppen a konyha pulton. Szerencsére számtalan méretű és kialakítású darabot találhatsz az üzletek kínálatában. Valamint színek tekintetében is könnyű dolgod lesz, hiszen a minimalista stílus által kedvelt neutrális színek a bútorok között is nagyon kedveltek – tehát könnyedén találhatsz majd lakásodhoz illő darabot.



Dekoráció



A minimalista lakások nem az erős dekorációról híresek, hiszen ezeknek szintén nincs érdemi funkciójuk. Azonban sokak számára fontos, hogy othonosabbá és belakottá tegyék lakásukat. Emiatt te is nyugodtan választhatsz a számtalan nappali dekoráció közül.

A fenti tanácsok megfogadásával és egy kis odafigyeléssel gyönyörű minimalista lakást varázsolhatsz magadnak.