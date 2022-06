Két típus, számos lehetőség



Ahogy sok már eszköz, úgy a kompresszorok esetében is igaz, hogy hobbi- és profi felhasználók egyaránt megtalálhatják a nekik megfelelő eszközt a kínálatban. Fontos, hogy tisztában legyünk a különbségekkel és a gazdaságosság érdekében a céljainkra leginkább alkalmas készüléket válasszuk.

Ha kompresszorokról esik szó, fontos tudnivaló, hogy a készülékeket két nagyobb csoportba sorolhatjuk. Ez elsősorban a működési elvtől függ, hiszen leginkább így különböztethetők meg ezek az eszközök. A besorolási kategóriák az évtizedek során sokat változtak, számos modell bukkant fel a piacon melyek aztán a technológiai fejlődés, vagy épp a növekvő vevői igények áldozataivá váltak. Ami biztos, hogy a ma is elérhető két kategóriát a dugattyús- és a csavarkompresszor szériák jelentik.

Ennek megfelelően a hazai forgalmazók, így a BTK Kft. kínálatában is kizárólag ezek a kompresszorok találhatók meg. Ez persze nem is véletlen, hiszen a felhasználók lehető legszélesebb körének igényeit képesek lefedni ennyi típussal is. A közkeletű beosztás szerint a dugattyús kompresszorok inkább a hobbi- és barkács felhasználók céljainak felel meg, míg a csavarkompresszorok az ipari nagyágyúnak számító készülékeket adják a piacnak. Természetesen ez sem véletlenül alakult így.



A technológia hatása



Annak oka, hogy miért alakult így a kompresszorok felhasználók szerinti megoszlása, a működési elvben és az ebből fakadó teljesítményben keresendő. A dugattyús kompresszorok a lehető legegyszerűbb megoldással, egy vagy két dugattyú segítségével sűríti a levegőt. Ez költséghatékony és hosszabb távon is gazdaságos megoldást jelent, a technológia bizonyos hiányosságai ugyanakkor csökkentik a teljesítményt. Ez a teljesítmény pedig ipari célokra szinte biztosan alkalmatlan, a ház körül is kisebb szakmunkákra ugyanakkor több, mint elegendő.

A csavarkompresszor már egészen más szintet képvisel. A levegő sűrítését és szállítását ez esetben már két, egymással szemben elhelyezett, ellentétesen forgó csavar végzi. Ez a működési elv már jóval nagyobb teljesítményt, nagy igénybevétel mellett is folyamatos működést garantál. Az ipari szereplők pedig éppen azt keresik, amit egy csavarkompresszor nyújtani képes. Nagy mennyiségű sűrített levegő előállítása és megbízható, problémamentes működés.

Ipari célokra a csavarkompresszorok alkalmasak





Kompresszorok az iparban



A csavarkompresszorok tehát probléma nélkül képesek ellátni az ipari sűrített levegő igényeket, akár nagyipari környezetben is. Ezek a készülékek már egészen magas árkategóriába sorolhatók, de természetesen itt is találkozhatunk némi szórással. A csúcskategóriát mindenképpen az inverteres, mikroprocesszor által vezérelt csavarkompresszorok jelentik, melyek a már teljesen automatizált ipari folyamatokba is integrálhatók. Nem muszáj ugyanakkor feltétlenül a legdrágább és legfejlettebb gázsűrítőt beszereznünk.

Az, hogy a csavarkompresszorok között is vannak különbségek, úgy az iparon belül is különbözhet felhasználási helyük, alkalmazási módjuk. A különféle tisztítási munkáktól kezdve egészen a gyártósori gépek, pneumatikus eszközök működtetéséig terjedhet a skála. Mivel ez a tartomány elég széles nem árt, ha szakértő segítséget kérünk a vásárláshoz. Ebben állnak rendelkezésünkre az olyan sokat látott cégek szakemberei, mint amilyen a BTK Kft. is.