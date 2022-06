Az eseményre - melyre a 2002 óta szép fejlődési ívet befutott cég valamennyi dolgozóját meghívta a menedzsment - a Tungsram-sporttelepen került sor a német tulajdonos jelenlétében. A munkavállalókat, férjüket, feleségüket és gyermekeiket színes programokkal és természetesen, egy óriási szülinapi tortával várták a szervezők.

Fotó: Gergely Szilárd

- A nagykanizsai AVIUS Kft. Magyarországon piacvezetőként üvegszálerősítésű műanyag profilokat, közismertebb nevén GFK-t gyárt - bocsátotta előre az eseményen Csamangó Antal ügyvezető igazgató. - A vállalat a gyártás mellett nagy hangsúlyt fektet a kutatás-fejlesztésre, a kompozit anyag előnyös tulajdonságainak javítására az egyre növekvő piaci igényekre támaszkodva. A GFK profilok pultrúziós, szálhúzásos eljárással készülnek a 8000 négyzetméteres gyártócsarnokban. A strapabíró kompozit anyag megtartja az alap összetevők olyan kedvező jellemzőit, mint a kis súly és a jó hőszigetelő képesség, de tulajdonságai az anyagösszetétellel és a technológiai paraméterek beállításával széleskörűen változtathatók. Felruházhatók olyan jellemzőkkel is – az adalékanyagok révén –, mint az UV-állóság vagy megnövelt tűzállóság, valamint az egyedi szín.

Fotó: Gergely Szilárd

Az ügyvezető arról is beszélt: 20 évvel ezelőtt csak 10-20 fő kezdte meg a munkát Csengery utcai telephelyén, itt folyik jelenleg is a termelés. Ma már közel 200 főt foglalkoztatnak, s Magyarország piacvezető vállalkozásává nőtte ki magát ebben a szegmensben.

Fotó: Gergely Szilárd

- A Covidot nagyobb vérveszteség nélkül sikerült átvészelnünk, s büszkén mondhatom, hogy a cég végig támogatta a dolgozóit - folytatta Csamangó Antal. - Az állam a kéthetes leállás során a bértömeg felére nyújtott támogatást a továbbfoglalkoztatás érdekében, mi ezt kiegészítettük, azaz hozzátettük a másik felét, ennek köszönhetően talán nem bizonyult annyira kritikusnak ez az időszak a munkavállalóink számára. Próbálunk felelős munkáltatóként tevékenykedni, ennek köszönhetően már sikerült vonzóvá is válnunk az álláskeresők körében. Nagy hangsúlyt fektetünk munkavállalóink képzésére és az optimális munkakörülmények biztosítására. Tervezünk létszámbővítést, de nem szeretnénk a kis- és középvállalkozás kategóriája fölé nőni, a plafon 250 fő, akit foglalkoztatni tudunk. Szeretjük a magasan kvalifikált, képzett munkavállalókat, s az elbocsátott Tungsram-dolgozóknak is alternatívát akarunk kínálni, ennek érdekében már tárgyalunk a cégvezetéssel a munkatársak átvételéről.

Fotó: Gergely Szilárd

Csamangó Antal hozzátette: a gazdaság számos szegmensében vannak jelen az acéllal közel azonos szakítószilárdságú, de annál jóval kisebb súlyú (az acélnak körülbelül az egynegyede) kompozit anyagból készült, korrózióálló termékeikkel a szélerőművektől kezdve a szennyvíztisztító telepeken át az autógyártásig.

- Nagy jövő előtt áll ez az anyag, amelynek a piaca még csak most kezd beindulni - fogalmazott az igazgató. - Gyártunk például golyóálló panelt, építünk hidat, hullámtörő profilokat a partvonalak védelmére és még sorolhatnám. A növekvő kereslet és sokoldalúságunk miatt talán nem hiú ábránd, ha azt állítom: mi magunk is szép jövő előtt állunk - szeretném folytatni a megkezdett utat és olyan munkahelyet építeni a régióban, ahol büszkeség dolgozni.

Fotó: Gergely Szilárd

“We came here, to stay for ever” - azaz: Azért jöttünk, hogy örökké itt maradjunk. Így fogalmazott a születésnapi rendezvényen a cég német tulajdonosa. Ezt egyébként a beszédében is alátámasztotta, miközben arra utalt, hogy az elmúlt évek világgazdasági törekvései megváltoztak. Európa igyekszik külső függőségét csökkenteni, s helyi beszállítóbázist kiépíteni. Az Avius Kft. az elmúlt időszakban bebizonyította válságállóságát, hiszen szinten minden ipari szegmensben jelen van, több lábon áll. Kevés cég mondhatja el magáról 20 év után, hogy még mindig hatalmas az a piaci terület, ahova termékein keresztül bővülhet - mondta a tulajdonos.