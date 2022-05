A téli, tavaszi ruhatár cseréjével a nyári ruhák, kiegészítők mellé előkerülnek a napszemüvegek is. Sokan ilyenkor szembesülenk azzal, hogy a régi már vagy ódivatú, vagy szemüvegesként tanácstalan, milyen módon kerülje el a zavaró fényt. Kenesey Bálint látszerész, üzlettulajdonos többféle megoldást javasol a hozzájuk betérőknek.

Kenesey Bálint a divatos napszemüveg kollekciót mutatja

Forrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

– Talán az egyik legkényelmesebb megoldás, ha a kontaktlencséhez viselünk napszemüveget, akár többet is. A változó időjárási viszonyok miatt könnyű hordani, levenni, s nem mellesleg nagyobb ilyenkor a látóterünk. Ebbe az esetben a kontaktlencse viselésével kell megbarátkozni. Másik megoldás lehet, ha dioptriás napszemüveget rendelnek, itt a korszerű berendezésekkel és orvossal való látásvizsgálat után ugyanúgy együtt választjuk ki a keretet és lencsékből ugyancsak nagy a színválaszték, valamint polarizálható a lencse, amiben nagyon kényelmes és éles a látás. Ez azt jelenti, hogy a speciális réteg csökkenti a zavaróan visszavert fényt, vagyis a nedves útról, hóról, vízről vagy fémes felületekről visszatükröződő napfényt. Különösen ajánlott a sportokóknak, de nagyon kedvelik a fiatalok is. Hátránya, hogy ilyenkor egyszerre kettő szemüveget kell magunknál tartani. Harmadik lehetőség, ha az ügyfél fényre sötétedő dioptriás szemüveget vásárol. Ennek előnye, hogy egyben van a kettő szemüveg. A ZEISS legújabb Photofusion X lencséi pár másodperc alatt besötétednek és pár perc alatt kivilágosodnak. Ez egy kémiai folyamat, ami függ az UV sugárzás mértékétől, illetve attól is, hogy mennyire van éppen hideg vagy meleg. Sokan kedvelik még a csiptethetős előtétet, ami kis helyen elfér, nem túl drága és polarizálható vagy a mágneses előtéttel rendelkező szemüvegkeretet, bár azok nincsenek bevonva rétegezéssel és sérülékenyek. Végül van még egy érdekes megoldás, amikor az eredeti szemüvegre egy plusz napszemüveget helyezünk, ami jól takar minden irányból, bár ezek kicsit vastagabb változatok, nem biztos, hogy mindenki divatosnak találja.

Egyedi megrendelésre is készítenek napszemüveget, a polarizált lencse a fiatalok és sportolók körében divat

Forrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

Miszoriné Horváth Andrea látszerész, üzletvezető hangsúlyozza, minden keretük és lencséjük márkás, az összes lencse UV-szűrővel ellátott. A szaküzletben minden egyedi kivánságnak eleget tudnak tenni, bármilyen tevékenységhez – akár hétköznapi használatra, akár sportoláshoz – tudnak ajánlani megoldást. Utóbbi esetben ívelt változatokat találunk kerékpározáshoz, futáshoz, illetve dioptrizálható, színezett úszószemüveget. Ha valaki nem talál készleten az igényeinek megfelelő napszemüvegeket, akkor az elképzeléseinek megfelelőt keresnek és rendelnek számára a nagykereskedések kínálatában. A lencsék közül például választhat karakteresebbet vagy elegánsabbat, egyszóval a személyiségéhez legjobban illőt. A dioptria nélküli napszemüvegek esetében ugyancsak széles választékkal várják vendégeiket az Eyewear Store optikai szaküzletben, ahol a kliens rövid időn belül kaphat időpontot látásvizsgálatra. Lehetőség van online bejelentkezésre is az eyewearstore.hu oldalon, ahol a lencsékről bővebb információk olvashatók.