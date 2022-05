Küldetésük nemcsak a plazma általi életmentés, hanem a lakosok egészségre nevelése is

A Plazma Center munkatársai minden nap azon dolgoznak, hogy minél többen felismerjék a plazmaadás fontosságát, amivel beteg embertársaink életét menthetjük meg. Azonban a vezetőség küldetésének érzi azt is, hogy a város lakosságának minél több lehetőséget biztosítson az egészséges életmód megismerésére, a betegségek kiszűrésére és az egészségnevelésre.

– Az egészségi állapot megóvása mindenkinek fontos. Ezért is gondoltuk, hogy a Viva Plazma csatlakozik a programeseményhez, hogy a vizsgálatok által még időben kiszűrhessük az esetleges betegségeket, problémákat. A programmal szerettünk volna a plazmaadóinknak és a zalaegerszegi lakosoknak lehetőséget adni, hogy egy átfogó egészségügyi szűrésen vehessenek részt. Számunkra kiemelten fontos minden ember egészsége. Természetesen külön figyelmet fordítunk a dolgozóinkra is, a szűrővizsgálaton minden munkatársunknak és egy hozzátartozójának biztosítottunk időpontot, ily módon is elismerve kiemelkedő napi munkájukat – mondta Móricz – Horváth Ágnes, Center koordinátor.

Az eseményen Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is részt vett.

Modern szűrőkamion, barátságos szakemberek, alapos vizsgálatok

A színvonalas szűrőkamionba történő belépést egy rizikó felmérési kérdőív előzte meg, ami minden fontos kérdésre kitért az egészségi szokásainkat, életvitelünket, ismert betegségeinket illetően. Ezt követően léphettünk be Magyarország egyik legmodernebb mobildiagnosztikai központjába, ahol segítőkész szakemberek várták a szűrésre jelentkezőket. A számos vizsgálat között volt hallásvizsgálat, szemészeti vizsgálat, kardiológiai vizsgálat, teljes testanalízis és laborvizsgálat, ahol vércukorszintet, koleszterint és húgysavszint mérést is végeztek. De a tüdőgyógyászati résznél is átfogó képet kaphattunk a teljes légzésfunkciónkról, ahol szén-monoxid mérés, pulse oximetria, COPD test, és még dohányzás leszoktató támogató tanácsadásban is részesülhettek azok, akiknek szüksége volt rá. Sőt, még a bőr hidratáltságáról, pigmentációjáról és faggyútartalmáról is átfogó eredményeket lehetett kapni. A vizsgálatok körülbelül fél órát vettek igénybe összesen, de a modern környezet és a kedves szakembereknek köszönhetően ez az idő lényegesen kevesebbnek tűnt. A szűrővizsgálatokon résztvevők egy mindent átfogó kiértékelést kaptak egészségi állapotukról, ezen kívül pedig még ajándékcsomaggal is kedveskedtek részükre. A szűrőkamion mellett pedig számos más program is várta az érdeklődőket: látványos anatómiai bemutatók, tanácsadások és különféle egészséghez kapcsolódó nyereményjátékok.

A hétvégén összesen 200 ember átfogó egészségügyi szűrővizsgálatát folytatták le

– Fél óránként 8 embernek tudtunk időpontot biztosítani, a két nap alatt pedig 200 lakos egészségügyi vizsgálatát sikerült megvalósítani. Ez egy fantasztikus lehetőség volt, hogy az emberek átfogó képet kapjanak az egészségi állapotukról. Azt látjuk, hogy a plazmaadóink egyre jobban felismerik és oda is figyelnek az egészséges táplálkozásra és életmódra, ami már önmagában is hatalmas siker, és rendkívül nagy öröm számunkra. – mondta a Center koordinátor.

A Viva Plazmának köszönhetően már többen váltottak egészséges életmódra

A vérplazma létfontosságú gyógyszeralapanyagként szolgál, szintetikus úton nem előállítható. Ezért is fontos, hogy aki teheti, segítsen. Akik pedig már felismerték ennek fontosságát, rendszeresen mennek plazmát adni a Centerbe, hiszen jól tudják: minden egyes plazmaadással életet mentenek. Ha pedig valaki csatlakozik a plazmaadók táborához, az a saját egészségi állapotára is tudatosabban figyel. Fehérjedúsabban táplálkozik, több folyadékot iszik, és ráadásként folyamatos orvosi kontrollban részesül a Plazma Center által.

Ki lehet plazmaadó?

Plazmát minden egészséges, 18-60 év közötti személy adhat, akinek testsúlya 50-130 kg között van és megfelel az alkalmassági vizsgálaton. Aki ad, az kap is! Havonta akár 50.000 Ft-ot is összegyűjthetnek a segítő szándékú, rendszeres plazmaadók!

Amennyiben Ön is csatlakozna a plazmaadók táborához, a Viva Plazma dolgozói készséggel állnak rendelkezésére: https://zalaplazma.hu/