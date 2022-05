A rekordnap alkalmából az Eötvös József Alapítvány részesült támogatásban

A Viva Plazmában minden segítség számít. Éppen ezért az intézmény a kiemelt jelentőségű napokon egyesületeket, alapítványokat támogat, sőt: a múlt hónapban magánszemély részesült adományban, egy zalaegerszegi hemofíliás betegnek nyújtottak anyagi segítséget. A mostani rekordnap alkalmával pedig az Eötvös József Alapítvány került kiválasztásra.

- Az alapítvány kiemelten támogatja a tehetséges tanulókat. Legyen az egy év végi jutalmazás, vagy ha egy tanulónk versenyen jut tovább, akkor utaztatásban, nevezésben is segítjük, de ezen kívül erdei iskolákat, osztálykirándulásokat is támogatunk. Jelenleg pedig van egy nagyobb beruházás az alapítvány segítségével, melyben azon osztályokat látjuk el eszközökkel - mint például interaktív tábla, laptop, projektor, - amelyek még nem rendelkeznek vele. Így a kapott támogatásnak meg lesz a helye, amit az alapítvány és az iskola nevében is nagyon köszönünk a Viva Plazma Centernek – mondta Tompos-Horváth Ildikó, Az Eötvös József Alapítvány elnöke.

A Viva Plazma 100 ezer forinttal támogatta az Eötvös József Alapítványt.



- A közelgő gyermeknap alkalmából 100 ezer forinttal támogattuk az Eötvös József Alapítványt. Számunkra nagyon pozitív visszajelzés, hogy a segítő szándékú emberek ezeken a jeles napokon ilyen nagy számban jelennek meg nálunk. Az aznapi plazmaadók pedig nemcsak plusz 1000 forintos juttatásban részesültek, hanem kisorsoltunk közülük egy szerencsés nyertest is, aki a hétvégi Rally Cross Európa Bajnokság nyitóversenyének mindkét napjára nyert páros belépőjegyet. Bár egy emberi élet megmentését lehetetlen meghálálni, próbálunk megtenni mindent, hogy kifejezzük plazmaadóinknak, mennyire sokat jelent az, amit tesznek. Ezért is szervezünk számukra különböző nyereményjátékokat az azonnali készpénzfizetés mellett – mondta Móricz- Horváth Ágnes, Centerkoordinátor.



A plazmaadók havonta akár ötvenezer forintot is hazavihetnek amellett, hogy értékes nyereményjátékban vesznek részt

A rendszeres plazmaadók havonta akár ötvenezer forintot is hazavihetnek segítő adakozásukért. Egy évben 45 alkalommal lehet plazmát adni, ezért is van lehetőség akár hetente segítséget nyújtani. Aki pedig egy hónapban minden héten ad plazmát, automatikusan részt vesz egy okos tv sorsoláson is. Ezen felül még a plazmacenterben a kalóriapótlást is segítik: díjmentes kávé, víz, fehérjeszelet, üdítő – minden nap más finomsággal kedveskednek a plazmaadóknak.

Forrás: Viva Plazma

A plazmaadás ma már több, mint segítségnyújtás

Segítséget jó adni és kapni. A Viva Plazma pedig mindent megtesz, hogy az önzetlen embereknek honorálni tudják segítőkészségüket; így a külön juttatásokon felül, mint egy egészségmentor, minden plazmaadójukat életmódbeli és táplálkozási tanácsokkal, valamint folyamatos egészségügyi ellenőrzésekkel, orvosi kontroll vizsgálattal lát el. A visszajelzések alapján, aki csatlakozik a plazmaadók táborához, egészségügyi állapotára is tudatosabban figyel.

Ki lehet plazmaadó?

Plazmát minden egészséges, 18-60 év közötti személy adhat, akinek testsúlya 50-130 kg között van és megfelel az alkalmassági vizsgálaton. Aki ad, az kap is! Havonta akár 50.000 Ft-ot is összegyűjthetnek a segítő szándékú, rendszeres plazmaadók!

Ha Ön is szeretne másokon segíteni, ami egyben garantált jövedelem-kiegészítéssel is jár, a Viva Plazma segítőkész kollégái várják az Ön jelentkezését is.

PLAZMAADÁSRA JELENTKEZNI LEHET:

Személyesen a Viva Plazma Centerben (8900 Zalaegerszeg, Platán sor 2-4.)

Telefonon a 06-70/654-4990-es telefonszámon

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: www.zalaplazma.hu