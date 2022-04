Elektromos autót a családnak!

Az elektromos autó vásárlása és napi használata sokféle előnnyel jár. Védjük a környezetet, a fenntartási költségeink pedig alacsonyak lesznek, mintha belső égésű autónk lenne. A vételár azonban jóval magasabb lehet. Pillanatnyilag az elektromos autók drágábbak, mint egy ugyanolyan használati értékkel bíró benzines vagy dízel személygépkocsi.

Elektromos autó vásárlásához ugyanakkor igénybe tudunk venni különféle támogatásokat. Ezek segítségével alacsonyabb lesz a vételár, kedvezménnyel jutunk az autónkhoz. A kormány támogatja azokat, akik szeretnének átállni fosszilis üzemanyagról a környezetünket kevésbé terhelő elektromos hajtásra.

Fontos azonban, hogy mielőtt belevágunk egy elektromos autó megvásárlásába, végiggondoljuk, hogy megfelelő választás lesz-e az élethelyzetünkhöz. Az elektromos autók által megtett távolság korlátozottabb, és a töltésre is gondolnunk kell. Hozzunk megfontolt döntést. A környezetvédelem és az alacsony fenntartási költségek vonzóvá teszik az elektromos autókat, de az autó használhatósága is lényeges szempont.

Milyen összegre számítsunk, ha elektromos autót vásárolnánk?

Az elektromos autó ára magasabb, mint egy benzin vagy dízel meghajtású autóé. De nem csak új autót vásárolhatunk, használtan is hozzájuthatunk elektromos autóhoz. Ennek az ára értelemszerűen alacsonyabb lesz, és ez is jól szolgálhat bennünket még hosszú évekig. Egy kisebb városi autó már 6 millió, egy családi autó 8 millió, egy prémium elektromos autó pedig már 10 millió forinttól elérhető lehet.

Vannak jóval drágább típusok is, mert már a luxusautó-gyártók is beléptek az elektromos autó piacra. Akár 50 millió forint felett is költhetünk elektromos autóra, ha pénztárcánk megengedi.

Az elektromos autó megvásárlásának finanszírozása

Ha rendelkezünk a szükséges összeggel saját forrásból egy elektromos autó megvásárlásához, akkor is érdekes lehet számunkra a többféle támogatási forma, ami elérhető. Erről lent részletesen írunk. A tisztán elektromos autó vásárlásához tehát léteznek különféle támogatási formák, ám lényeges, hogy ezek nem mindig érhetőek el. A legutóbbi pályázat 1 milliárd forintos kerettel indult, és kevesebb, mint egy óra alatt ki is merült. Ha pályázni szeretnénk, fontos, hogy figyeljük a pályázati kiírásokat.

Ha hitelből vásároljuk meg a gépjárművet, akkor rendelkeznünk kell önerővel, és gondolnunk kell az átírás költségeire is. A hitel lejárta után a gépkocsi a tulajdonunkba kerül, és akár a hitel futamideje alatt is eladhatjuk. A legjobb hitel kiválasztásában segítséget találhatunk az expresszkolcson.hu szakértő weboldalon. A hitelkalkulátor segítségével összehasonlítható módon, egyszerűen és gyorsan találhatjuk meg a legkedvezőbb finanszírozási megoldást. Ha további információra is szükségünk van, az expresszkolcson.hu szakértő cikkeiben választ találhatunk a kérdéseinkre.

Elektromos autó megvásárlásához lízinget is igénybe vehetünk, nem csak hitelt. A lízing szabályai azonban mások, ezért érdemes tájékozódnunk, mielőtt ezt a finanszírozási formát választjuk.

Az elektromos autó vásárlására kiírt pályázatokról

A elektromos autó vásárlásához támogatásra magánszemélyek, egyesületek, civil szervezetek és felsőoktatási intézmények pályázhatnak. Az elektromos személygépkocsik vásárlására legfeljebb a vételár 50 százalékáig, maximum 2,5 millió forint volt igényelhető eddig. A szakértők arra számítanak, hogy ez az összeg növekedni fog a következő pályázat kiírásával. A nagy érdeklődés miatt akár 2 milliárd forintos keretösszeg is elképzelhető. Ezzel járul hozzá az állam ahhoz, hogy élhetőbb környezetet hagyjunk örökül az utókornak.

A személyszállítással foglalkozó kisvállalkozók is pályázhattak elektromos taxikra 45 százalékig, és maximum 6,75 millió forintig.

Miért érdemes elgondolkodni az elektromos autó vásárlásán?

Az elektromos autók zéró szén-dioxid kibocsátásúak, ezzel védjük a környezetünket. Arról se feledkezzünk meg ugyanakkor, hogy a gyártáskor és az elektromos áram előállításakor kerülnek káros anyagok a levegőbe. Használat közben azonban egy elektromos autó üvegházhatású gáz-kibocsátása nulla, szemben a belsőégésű motorral szerelt személygépkocsikkal. Ráadásul egy elektromos autóval sok helyen ingyen parkolhatunk, és mentesülünk a gépjárműadó, az útadó, a vagyonszerzési illeték és a cégautó-adó alól is.

Nem kell majd benzinkútra járnunk, otthon is feltölthetjük az elektromos autónk akkumulátorát. És a karbantartása is jóval olcsóbb lesz, mert kevesebb mozgó alkatrész található egy elektromos motorban.