Mi, magyarok abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy bármerre is induljunk az országban, előbb-utóbb gyógyvizes, kikapcsolódást, ellazulást ígérő termálfürdőbe vagy családi pihenésre alkalmas élményfürdőbe vagy éppen gyógyvizes strandba ütközünk. Tavasztájt inkább a belső, fedett medencékre gondolunk jó szívvel, de ahogy egyre melegebb lesz odakint, úgy válunk egyre bátrabbá és merülünk el a kinti, gyógyvizes medencékben is. Mert fürdeni szeretünk, mert egyre többen tudjuk azt is, hogy a termálvíz igazi kincs, ha a pihenést, gyógyulást keressük.

A legkülönfélébb bajokra találunk itt gyógyírt, ráadásul úgy, hogy ebben a regeneráló folyamatban valójában még csak aktívnak sem kell lennünk, csupán nyugodtan átadni magunkat a víz jótékony hatásának. Hogy hol? Ez sok mindentől függ. Ha gyógyulni vágyunk persze olyan helyet keresünk, amely speciális gyógymódot nyújt, még akkor is, ha az a fürdő az ország másik végében található. Mert az egészségünk olyan érték, ami mindent felülír. Amiért többek között Budapestre, Egerbe, Miskolctapolcára és Gyulára is elutazunk.

A Gellért, az örök

A lenyűgöző szépségű, szecessziós, budapesti Szent Gellért gyógyfürdő nátriumot is tartalmazó ülő fürdőiben az idült és heveny ízületi gyulladásokkal (porckorongsérv, idegzsába) küzdőket kezelik eredményesen. S hogy mi az eljárás alapja? A termálvíz melegétől kitágult erekben, a víz ásványianyag-tartalma felszívódik, és elvégzi jótékony munkáját. De a víz alatti sugármasszás kezelés vagy az orvosi gyógymasszázs is igénybe vehető – természetesen orvosi felügyelet mellett.

Az 1918 óta üzemelő Gellért fürdő úszómedencéje is gyönyörű környezetben várja a kikapcsolódni vágyókat, csak úgy, mint nyáron a kertben található hullámmedence is.

Forrás: Magyar Turisztikai Ügynökség

450 év története a Rudasban

Talán el sem hinnénk, hogy az Erzsébet híd lábánál levő Rudas Gyógyfürdő már 450 éve fogadja a fürdőzőket. Ha az egykori téglák beszélni tudnának…. A Rudasban egyébként mindenki kedvére válogathat a gyógyfürdő, a törökfürdő és az uszoda között. Sőt, úgy csöppenhet bele a török kori atmoszférába, hogy ezzel egyidejűleg az üvegfalon keresztül, vagy a tetőtéri jakuzziból a csodálatos pesti panorámában is gyönyörködhet. De hogy milyen betegségekre is hatásos a Rudas vize? A nátriumot is tartalmazó víz idegrendszeri betegségek és mozgásszervi megbetegedések esetén javallott, a fürdő ivócsarnokában a Hungária, az Attila és a Juventus források vizét fogyaszthatjuk, amelyek ivókúrára is alkalmasak gyomorhurut, vesekövesség vagy változókori panaszok enyhítésére, hogy csak néhányat említsünk.

Budapesten az úgynevezett földes-meszes vizek és a kénes vizek főként reumatikus megbetegedések és bőrbetegségek kezelésre alkalmasak.

Induljunk Egerbe regenerálódni!

Az egri Török fürdő nemcsak gyógyászati szempontból fontos létesítmény. Aki ide betér, szinte egy időutazáson vehet részt, hisz például a Török medence alapja még a török hódoltság alatti időben épült. A fürdő többi részét fokozatosan építették az eredeti török építményhez, legkülönlegesebb eleme az 1980-ban fejújított kupola, melyet körülbelül kétszázezer darab aranyozott mozaikkal burkoltak.

Az izgalmas építészeti környezetben ugyancsak különleges és meglehetősen ritka - radon tartalmú gyógyvízben regenerálódhatunk. A víz, a benne található radonnak köszönhetően gyulladáscsökkentő hatású, és még stresszoldó is – fokozza a szervezet endorfin termelését, jó hatást gyakorolva a közérzetre.

A miskolctapolcai fürdőépület leírása már 1743 óta ismert.

Miskolctapolca – ahol korlátlan idáig fürdőzhetünk

Aki valaha is járt már gyógyfürdőben, felfigyelhetett arra, hogy a fürdőzés idejét – annak a szervezetre gyakorolt hatása miatt – percekben határozzák meg. Általában elmondható, hogy minél melegebb egy medence termálvize, annál inkább rövidül az egy fürdőzés alkalmával benne tölthető idő. Miskolctapolca barlangfürdője, az itt található gyógyvizével azonban ebben is kivételt jelent. A barlangfürdőt Európában egyedülálló módon 30 fokos melegvizes források táplálják, amelyek sótartalma alacsonyabb, mint a gyógyvizeké, így korlátlan ideig fürödhetünk bennük. Az itteni víz elsősorban ízületi betegségek esetén ajánlott – olyan barlangrendszerben, amelyet évezredek alatt vájt ki a víz a kemény mészkősziklákból. Ráadásul az állandó barlangi klíma minden évszakban fürdőzhetővé teszi ezt a lenyűgöző adottságú fürdőt, ahol mindig örök tavasz van.

Gyula városának már a török uralom előtt is volt fürdője

A Gyula Várfürdőben gyógyulni, erősödni lehet

A Gyulai Várfürdőről nehéz nem legekben beszélni. Az Almásy-kastély ősparkjában található, ahol mesés környezetben kültéri medence, úszómedence, szaunaházak, jakuzzik, merülőmedencék fogadják a víz szerelmeseit. Az 1968 óta működő gyógyászati részlegben négy különböző hőfokú medence közül lehet választani. De ami itt a legfurcsább, az a víz színe. Ugyanis az alkáli-hidrogén-karbonátos, kloridos víz - barna színű. S hogy mikor ajánlott? Mozgásszervi problémák, idegbántalmak, valamint nőgyógyászati és gyulladásos megbetegedések esetén - kifejezetten. A gyógyvizes kádfürdő, súlyfürdő, szénsavas fürdőkezelés, víz alatti sugármasszázs és víz alatti gyógytorna is igénybe vehető. De a gyulai vörösesbarna víz nemcsak a gyógyulni vágyók, hanem a mozgás szerelmesi között is népszerű: a Lovardai úszómedence 28-30 fokos vize kitűnő lazító lehetőség valamennyiük számára.

Na, persze akkor gyógyulhatunk, regenerálódhatunk, töltődhetünk eredményesen, ha megfelelő időt töltünk a gyógyvizekben, abban a gyógyító kincsben, amelyből Magyarországon bőven áll rendelkezésre.

A cikk létrejöttét a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatta.