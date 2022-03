Költséghatékony alternatíva – elektromos kandallók

A kandallóépítés most sem kevésbé költséges, mint régen. Ráadásul sokak nem is szívesen vesződnének a tűzifával. Roppant hatékony megoldást jelentenek viszont erre a különféle elektromos kandallók. Ezek szinte majdnem ugyanazt az élményt képesek visszaadni, mint a hagyományos darabok – viszont jóval olcsóbbak és a használatuk is egyszerűbb. Szinte bármely nagyobb áruház kínálatában megtalálhatunk számtalan különféle modellt. Elég csak szétnéznünk például az Alza termékei között, és magunk is látni fogjuk, hogy mennyi típus, valamint árkategória közül választhatunk. A modern lakberendezés szívesen alkalmazza ezeket, hiszen bármely otthon nappaliját a régi nemesi házak eleganciájával ruházzák fel. Mindennek tetejébe akadnak köztük olyan különösen olcsó darabok, amiket bárki megengedhet magának.

Kandallókályha – azoknak, akik mégis ragaszkodnak a fához

Ha mégis ragaszkodnánk a hagyományos fafűtéses kandallókhoz, de nem engedhetjük meg egy egyedi darab építtetését, kiváló megoldást jelenthetnek a különféle kandallókályhák. Ezek olyan mobil verziói a fix építésű daraboknak, amelyek a kályhákhoz hasonlóan bármely nappali sarokba egyszerűen beállíthatóak. Számtalan esztétikus darabot fellelhetünk köztük, és az áruk is megfizethető. Nem véletlen örvendenek akkora népszerűségnek manapság, hiszen ugyanazt a csodás látványt nyújtják az üveg mögött lobogó lángok, mint a klasszikus darabok esetében. A mobilitásuk pedig csak további plusz a kedvező ár-érték arány mellett.