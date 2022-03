Miért nem szabad felnőttként sem lemondani a szép fogsorról?

A mosoly valódi ékszer – a lehető legszebb kiegészítő, amit egy ember viselhet. A szép mosoly egyik alapeleme pedig az egészséges és esztétikus fogsor, amely genetikai okok vagy éppen a rossz szájhigiénés szokások miatt nem mindenki számára adott. A ferdén nőtt vagy elszíneződött fogak pedig rendkívül zavarók lehet az egyén számára egészségügyi és esztétikai okok miatt is.

Ha nem vagyunk elégedettek fogsorunkkal, előfordulhat, hogy kevesebbet mosolygunk, nevetünk, vagy épp eltakarjuk a szánkat közben. Így nem élhetjük meg az igazán jókedvű pillanatokat, hiszen folyamatosan arra figyelünk, hogy minél kevésbé legyen látható a szánk.

Ez rendkívül nyomasztó lehet bizonyos idő után, ezért érdemes minél hamarabb gondoskodni a komfortérzet megteremtéséről. Ez pedig a modern megoldásoknak köszönhetően gyorsabban és könnyebben megoldható, mint valaha.

Hogyan korrigálható felnőttkorban is a fogsor?

A fogak korrigálásának nulladik lépése az előzetes konzultáció. Ekkor a fogorvos általános vizsgálatot végez, például fogínygyulladásra utaló és egyéb, a szájban szabad szemmel észrevehető tüneteket keres. A rutinellenőrzés után pedig végre következhet az izgalmas rész: a mosolytervezés.

Az új mosoly kiválasztásában a 3D mosolytervező szoftverrel készített képek segítenek. Rendkívül hasznos és egyedülálló technológia, hiszen szemmel láthatóan mutatja a végeredményt. A mosolytervezés kiforrott szimuláció és részletes adatelemzés segítségével mutatja meg konkrét képeken, hogy milyen lesz a várható végeredmény, amely nem csak tájékoztató jellege miatt hasznos, de nagyszerű motivációs erőt is jelenthet a megújult mosolyra vágyók számára.

Mosolyodat oly módon próbálhatod fel, akár egy ruhadarabbal tennéd egy bolt próbafülkéjében. Így biztos lehetsz abban, hogy pontosan azt a végeredményt kapod, amit szerettél volna. A mosolytervező program működési elve szerint a készített fényképeket úgy változtatja meg, mintha csak egy képszerkesztő programmal készülnének, továbbá rengeteg időt spórol.

Akár 10 féle variációs lehetőséget is megtekinthetsz annak függvényében, hogy milyen az elképzelésed a végleges mosolyoddal és a kezeléssel kapcsolatban. Így a kezelés garantáltan személyre szabott lesz - egy komplett mosolytervező portfólióval kiegészítve, amit bátran megmutathatsz barátaid és családod számára is.

Mi az, amit minden nap érdemes megtenni a fogainkért?

Fogaink egészségének megőrzése rendkívül fontos az életminőségünket tekintve, amiért minden egyes nap tennünk kell. Bár a fogak épségét befolyásolhatják olyan tényezők, amelyekre nincs hatásunk - például a genetika -, azonban az elfogyasztott ételeken, italokon és a fogmosási szokásokon sok múlik.

A napi legalább kétszeri alapos fogmosás mellett érdemes odafigyelni a fogkefe minőségére is. A fogkefét pedig körülbelül háromhavonta szükséges lecserélni, hiszen gyorsan elhasználódik, ami miatt egyre kevésbé hatékonyabb a tisztítás során. Ajánlott a fogselyem használata is, amellyel a nehezen elérhető fogközöket is megtisztíthatjuk. Emellett a szájvízzel való öblögetés is segíthet szájhigiéniánk megőrzése érdekében. Nem szabad megfeledkezni a legalább évi egyszeri szűrővizsgálatról sem, ahol a fogorvos megállapítja, szükséges-e valamilyen beavatkozás a fogak védelme érdekében.

Ha felnőtt korban szeretnénk változtatni, a modern fogászati technológiának köszönhetően ma már bátran megtehetjük. A tökéletes, magabiztos mosoly megteremtése pedig olyan lehetőség, amit nem érdemes kihagyni.