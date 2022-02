– Ez a sorozat minden korosztálynak készült, nem csak a gyerekek fogják élvezni, de az idősebb generációt is érdekelni fogja a tartalmas mondanivalója. A célunk az volt, hogy az egész családnak adjunk egy közös elfoglaltságot, ami nem csak szórakoztat, de tanít is, erőszakmentesen – emelte ki Fazakas Szabolcs a Székelyföldi Legendárium alapítója.

Forrás: Székelyföldi Legendárium

Zete és Rika izgalmas kalandjain keresztül ismerkedhetünk meg székelyföld leghíresebb tájainak és helyszíneinek, többek közt a Gyilkos tó, az Almási barlang, vagy az Ördögmalom történeteivel is. A sorozatban pedig olyan történelmi alakok is felbukkannak, mint Szent László vagy Réka királyné Attila felesége. Mindezt olyan egyszerű és közvetlen formában mutatják be, hogy a gyerekek játszva ismerhetik meg a történelmet és a különböző földrajzi helyeket. Bátran kijelenthetjük, hogy a rajzfilmsorozat akár a Hollywood-i produkciókkal is versenybe szállhat.

– A Walt Disney-nek létre kellett hoznia egy mesevilágot és Disneyland-et, nekünk a Székelyföldi Legendáriumhoz nem kell megépítenünk a legenda világát, hiszen ebben élünk, itt van körülöttünk. Ezeknek a létező helyszíneknek a történeteit mutatjuk be a meséinken keresztül – mondta el Fazakas Szabolcs a Székelyföldi Legendárium alapítója.

Forrás: Székelyföldi Legendárium

Hírességekből sem szenved hiányt a sorozat. Zete magyar hangja Baricz Gergő, énekes, a terpéket pedig a Szomszédnéni Produkciós Iroda két tagja Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs szinkronizálta. A sorozatot lefordították már angol és mandarin nyelvre, összesen pedig már tíz nyelven szinkronizálták.

Forrás: Székelyföldi Legendárium

Nemcsak a legfiatalabbak, de szüleik is garantáltan szeretni fogják a székely legendákat feldolgozó rajzfilmeket. Mivel képi világában modern formában mutatja be a régi történeteket, végeredményül egy könnyed, mégis tanító jellegű izgalmas sorozatot kapunk.

Borítókép: Székelyföldi Legendárium