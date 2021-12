A Régiók Kincsei program közvetlen támogatást nyújt a hazai agrárágazatban tevékenykedő kistermelőknek, miközben termékeik révén egészséges, jó minőségű, magyar élelmiszerekhez juttatja a vásárlóit. Egy csokorba gyűjtik a helyi kistermelők legjavát, a polcokon pedig a piros almás logóval ellátott termékek egyértelműen jelzik a vevők felé, hogy az ilyen áru megvásárlásával nem csak jó minőségű élelmiszerhez jutnak, de közvetlenül is támogatják a hazai kistermelőket és munkahelyek teremtéséhez járulnak hozzá.

A SPAR 2022-ig hat regionális központot alakít ki az országban Nyíregyházán, Pécsett, Győrben, Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Hódmezővásárhelyen. Ezek egyfajta logisztikai központként juttatják majd el az almás védjeggyel ellátott hazai termékeket a térségükben lévő nagyáruházak polcaira, hangsúlyt fektetve a környezetvédelmi szempontokra, vagyis arra, hogy a szállítási-, az üzemanyag-, és az egyéb költségek a lehető legkisebbek legyenek.

Most olyan kistermelőket, vállalkozásokat keres a SPAR, akik termékeikkel értéket képviselnek, „helyi hősökként” a közösségük elismert tagjai, és termelésük helyszíne a zalaegerszegi régióközpont 50 km-es sugarú körzetében található. A vállalat számára eddig is elsődleges cél volt a magyarországi termelők és vállalkozások támogatása, a forgalmazott élelmiszeráruk több mint 90 százaléka már most is hazai forrásból származik. Az 1,7 milliárd forint értékű „Régiók Kincsei” program pedig tovább növeli a magyar kistermelő beszállítók értékesítési lehetőségeit.

A SPAR számára fontos szempont, hogy miközben a tervek szerint 2022-re legalább száz kistermelő válik beszállítói partnerré, egyúttal bővül az árukínálat is. A helyi lakosok által ismert gazdák „piros almás” termékei tovább színesítik a vásárlói élményt, és még közvetlenebbé teszik az áruházak és a fogyasztók kapcsolatát.

A „Régiók Kincsei” programba a következő online felületen lehet jelentkezni: https://beszport.spar.hu/hu/regiok-kincsei