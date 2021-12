Még mindig tartja magát valamennyire a köztudatban az a tévhit, hogy a lézernyomtató otthonra nem jó, csak irodába. Ez nem igaz, magáncélokra is tökéletesen megfelel. Habár eleinte csak fekete-fehér nyomtatásra alkalmazták, mostanra már színes nyomtatásra is alkalmas – tény ugyanakkor, hogy ha rendszeresen képeket nyomtatsz, azt jobb minőségben teheted meg a tintasugaras készülékekkel. Alkalomszerű képnyomtatásra ugyanakkor tökéletes a lézernyomtató is.