Az építkezés során a terület tisztítását követően sor kerül a házalap kiásására, mely forgó-, kotrógéppel történik. A kitermelt talaj elhordásához pedig rakodógépet használnak. A víz-, csatorna- és gázcsöveknek pedig árkokra van szükségük, melyek kiásása szintén forgó-, kotrógéppel történik. Mindemellett földmunkagépre a szikkasztók és a vízgyűjtők kiásásához is szükség van. Továbbá a gyors és magas minőségű tereprendezéshez és a talajcseréhez is szükséges a gépbérlés. Természetesen a munkálatokat mindenképpen megbízható szakemberekre kell bízni, csupán a gépbérlés nem elegendő. Ezek olyan munkák, melyek több éves tapasztalatot és kellő szakértelmet kívánnak. A földmunka ár függ attól, hogy hány napos munkáról van szó és attól is, hogy milyen gépre van szükség. Továbbá az is fontos, hogy milyen távolságba kell szállítani a földmunkagépet.

Fotó: freepik