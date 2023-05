Felső Attiláné a szomszédos Dél-Zalai Áruházban eladóként dolgozott a cipő osztályon, majd 1993-ban a férjével együtt úgy érezték inkább saját vállalkozásba fognak és üzletet nyitnak. Ági napra pontosan emlékszik, hogy 1993. március 22-én váltotta ki a vállalkozói igazolványát. Ekkor nyitották meg az egyik Fő utcai épületben a Happy box elnevezésű 40 négyzetméteres boltjukat, ahol ajándék kereskedelemmel foglalkoztak. Hamar ráeszméltek, hogy az nem működik, s ugyanott csak már az emeleten szeptembertől főleg a harisnyanadrágot és különféle zoknikat árultak.

- Ebben az időszakban sok magyar termék érkezett a piacra jó minőségben, akikkel jó kapcsolatot alakítottunk ki és fokozatosan léptünk előre – folytatta. – Aztán 1999. április 17-e újabb fordulópontot jelentett az életünkben, akkor költöztünk a mostani helyünkre a Célpont folyosóján található Célpont fehérnemű üzletbe. Akkor már férfi, női és gyermek fehérnemű értékesítésével foglalkoztunk.

Jött a gazdasági világválság 2008-ban. Viszont a fejlődéshez fejlesztésre volt szükség, így 2011 év végén az üzlet nagy belmagassága egy galériával gazdagodott az üzlet, mely 15 négyzetméterrel megnövelte a belterületet.

- Ekkor az egyik legmagasabb minőséget képviselő fehérnemű márka hatalmas kínálattal jelent meg az állványainkon – fogalmazott Felső Attiláné Ági. – Az összes többi cikket, így a női és férfi fehérneműt, a harisnyanadrágot nagy választékban árusíthattuk. Onnantól kezdve indultunk el egy olyan úton, mely a mai napig töretlen lendülettel tart: vagyis minden korosztály megtalálja a számítását nálunk.

Csokorba gyűjtötte azt, hogy milyen ruhadarabokkal találkozhat az a vásárló, aki a Célpont fehérnemű üzletbe lép. Női fehérneműket tekintve megtalálható a kínálatban: melltartó, hozzá tartozó alsó, hálóruha, pizsama, köntös, atléta, harisnyanadrág. Nyáron érkezik a fürdőruha, ebből bikini megannyi színkombinációban, a menyasszonyoknak díszes combcsipke. A férfiaknál számos fajta alsónadrág, boxer, atléta, pizsama, köntös és persze mindkét nemnek zoknik egészen széles kínálatban. Ezen kívül textilzsebkendők és a hölgyeknek alakformáló bugyik ugyancsak széles kínálatban.

- A vásárlóink jó része évek, évtizedek óta visszajár, de az újonnan érkezőkkel is hamar megtaláljuk a közös hangot – mesélte Ági. – Bátran kijelenthetem, hogy nagyon sok erőt adtak a nehéz időszakokban. A férjemmel két felnőtt lányunk van, ők azt szokták mondani, hogy az üzletünk a harmadik testvérük. Az ügyfeleinkkel együtt nagy családot alkotunk, sokakkal jó baráti kapcsolatot alakítottunk ki az elmúlt három évtized során. A hangulatra sem lehet panasz, foglalkozunk a betérőkkel, igyekszünk a lehető legtöbbet segíteni.

Szerinte a harminc év nagy idő, aki kisgyermekként a Célpont fehérneműt választotta ma már a saját gyermekével érkezik. Előfordult, hogy találkozunk olyan hölgyekkel, akik náluk vásárolták a fehérneműt az esküvőjükre, sőt külön öröm, amikor elmondják: megvan még a darab és féltve őrzik azt és eltették emlékbe. A sok pozitív visszajelzés erősít bennünket és megnyugtató, hogy rájuk a nehezebb időszakokban is számíthatunk.

- Trendek jönnek-mennek, de mi mindig arra törekszünk, hogy ha valaki fehérneműt vásárol, az úgy illeszkedjen a testére, ahogyan kell – vélekedett a tulajdonos. – Ami jól áll a testen az összességében divatossá teszi a megjelenést. Amelyik ruhadarab kényelmes, az jól viselhető, hordható lesz.

Vagyis igyekszünk mindenben segíteni, például egy fehérnemű szett kiválasztásánál arra is lényeges ügyelni, hogy milyen színű, szabású ruha alá kerül. Talán az lenne az ideális, ha egy alkalomra előbb lenne megvennék a hölgyek a ruhát és utána lehet beszerezni a melltartót. Nálunk a próba elengedhetetlen, ahhoz, hogy olyat adjunk, ami minden részletében tökéletes az adott vásárlók igényeinek. Elképzelhető, hogy megtalálja gyorsan, ám néha a tizenötödik lesz a legjobb választás. Ugyanez igaz a férfiak esetében is. A három évtized megannyi kedves sztorival is megajándékozott bennünket. Általában a házaspárok tagjai is a Célpont fehérneműt választják. Sőt olykor külön-külön is betérnek választani ajándékot a kedvesüknek. Mind közül a legjobb történet, amikor a hölgy jól ismerte a férjét, s pontosan tudta, hogy bizonyára fehérneművel lepné meg. Beavatott bennünket, vagyis kiválasztotta azokat a darabokat, amikre vágyott és természetesen mi ezeket ajánlottuk. Az öröm nem maradt el. Na ezekért a pillanatokért is érdemes a hivatásunknak élni.